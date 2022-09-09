Жизнь и смерть Елизаветы II. Что переживала, к чему стремилась и чего достигла женщина, которая 70 лет была британской королевой 9 сентября, 10:43 Эксклюзив НВ Королева Елизавета II наблюдает за военным парадом по случаю ее 95-го дня рождения в Виндзорском замке (Фото:Chris Jackson / AP)

Служба в армии, четверо детей, 73 года брака с одним и тем же мужчиной, чувство юмора и диплом механика-водителя — какой была женщина, которая 70 лет была воплощением британской монархии.

Самым трогательным моментом для миллионов телезрителей, которые 2 июня 1953 года впервые наблюдали за церемонией коронации британского монарха через голубой экран, стал момент, когда императорская корона, инкрустированная 2.868 бриллиантами и весом более 1 кг заняла свое место на хрупкой голове Елизаветы Виндзор, тем самым превратив ее в королеву Елизавету II.

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В феврале этого года королева отметила 70 лет со дня коронации , и таким образом стала наиболее долго правящим монархом Великобритании.

Известная своей приверженностью к выполнению монарших обязанностей, она была важной фигурой в Соединенном Королевстве во времена значительных социальных изменений. В свой 21-й день рождения тогда еще принцесса Елизавета в радио-речи объявила: «Я заявляю перед всеми вами, что вся моя жизнь, долгая или короткая, будет посвящена служению вам».

Свыше семи десятилетий спустя, в мире, где царит индивидуализм, долг является архаическим понятием, а самореализация — величайшим благом, это обещание звучит анахронически и шаблонно, отмечает британский журнал The Economist . Однако она говорила это искренне.

Свою миссию королева видела в том, чтобы быть центром национальной идентичности и единения. Она подбадривала британцев, когда в мире началась пандемия Covid-19 и почти не прерывала свою работу после смерти мужа в 2021 году. Не имея и не стремясь к реальной политической власти, Елизавета II олицетворяла эмоциональную опору для своей нации.

Для своих публичных появлений она выбирала костюмы яркого цвета, чтобы телекамерам было легко поймать ее среди толпы. «Чтобы мне верили, меня должны видеть», — любила повторять королева.

Она скрупулезно выполняла официальные обязанности, председательствуя на открытиях парламента, посещая и принимая глав других государств, нанося визиты в благотворительные организации и школы, участвуя в национальных памятных и праздничных мероприятиях. За свое многолетнее правление Елизавета II встретилась с 12 президентами США и пожимала руку 15 британским премьер-министрам. При этом она никогда публично не высказывалась о своих политических взглядах и симпатиях.

«Никто из нас даже не догадывается, что в мыслях у королевы, и это, если подумать, делает ее выдающейся и наилучшим образом объясняет ее успех», — формулирует британская газета The Telegraph .

Одним из важнейших элементов своей работы королева считала помощь общественным и волонтерским организациям. Она поддерживала связи с более чем 600 благотворительными фондами, военными и профессиональными ассоциациями, общественными организациями. Занималась меценатством и благотворительностью в ряде сфер — от расширения возможностей для молодежи до охраны дикой природы и окружающей среды.

Выполняя свои монаршие обязанности, Елизавета II много путешествовала. Так, в 1977 году, когда Великобритания праздновала серебряный юбилей ее восхождения на престол, королева в стремлении пообщаться с наибольшим количеством подданных объехала рекордные 36 графств в Великобритании и Северной Ирландии, а также посетила Западное Самоа, Австралию, Новую Зеландию, Тонгу, Фиджи, Тасманию, Папуа-Новую Гвинею, Канаду и острова Вест-Индии. Всего за тот год королевская чета преодолела более 90 тыс. км.

Из всех глав государств планеты Елизавета II путешествовала больше всех. Их с принцем Чарльзом дальние путешествия были ограничены по медицинским соображениям лишь когда ей исполнилось 87, а ее супругу — 92.

Королю удавалось совмещать исполнение монарших обязанностей с насыщенной личной жизнью. Она воспитала четырех детей и приветствовала в королевской семье восемь внуков и двенадцать правнуков. Долгие годы ее «силой и опорой», как выразилась сама королева, был муж — принц Филипп, герцог Эдинбургский, который скончался в апреле 2021 года в возрасте 99 лет. Эта пара, чей брак просуществовал более 73 лет, стала старейшей монаршей четой за все время существования британской короны.

Жизнь королевы

Будущая королева родилась в Лондоне 21 апреля 1926 года и была названа Елизаветой в честь матери. Тогда никто из монаршей семьи не ожидал, что однажды именно она займет престол, однако все изменилось в декабре 1936 года. Тогда король Эдуард VIII менее чем через год после коронации отрекся от престола, чтобы жениться на дважды разведенной американке Уоллис Симпсон. Во главе монархии встал его брат — отец Елизаветы, а сама она оказалась первой в очереди на корону.

Король Георг VI и королева Елизавета I с детьми: принцессой Маргарет (слева) и принцессой Елизаветой / Фото: PA Images via Reuters

По словам бабушки будущей королевы, когда та ребенком узнала, что ее отец станет королем, то начала «горячо молиться о [рождении] брата». Но в итоге принцесса охотно подчинилась своей судьбе.

Когда в 1939 году началась Вторая мировая война, королеве вместе с детьми — Елизаветой и ее младшей на четыре года сестрой Маргарет предложили эвакуироваться в Северную Америку. Но та отказалась. «Дети без меня не уедут. Я не оставлю короля. А король никогда не уедет», — заявила Елизавета І.

Как и большинство девушек из аристократических семей того времени принцесса Елизавета и ее сестра учились дома. Уже тогда будущая королева выглядела послушной и ответственной старшей дочерью, которая ухаживала за своим садом и следила за непоседливой Маргарет. Учитывая перспективу одного дня взойти на престол, принцесса изучала основы государства и права, прошла религиозные студии и перенимала опыт у отца — короля Георга VI.

Она также занималась музыкой, искусством, хорошо овладела французским языком, верховой ездой и плаванием. А в 1945 году прошла подготовку в качестве механика-водителя санитарного автомобиля, получив военное звание. Так Елизавета II стала первой женщиной в истории британской королевской семьи, которая служила в армии.

Свое увлечение лошадьми и конным спортом королева пронесла через всю жизнь: в годы своего правления она регулярно посещала гонки и имела собственное племенное хозяйство, а наведываясь в загородные замки, любила ездила верхом в одиночестве. А еще говорят, что среди ее чтива преобладали книги о лошадях.

Не меньше благородных непарнокопытных королева любила собак. Своего первого пса породы корги по имени Сьюзен принцесса Елизавета получила на 18-й день рождения. После этого потомки Сьюзен — в общей сложности более 40 корги — долгое время жили в ее семье.

Своего будущего мужа Филиппа, князя греческого и датского, Елизавета II впервые увидела еще ребенком на свадьбе родственников. Когда ей исполнилось 20, тот сделал ей предложение, и через год — в ноябре 1947-го пара поженилась. Церемония была достаточно скромной, ведь в то время страна еще не оправилась после войны. Принцессе Елизавете, как любой другой невесте того времени, даже пришлось собирать купоны на ткани для своего платья, отмечает официальный сайт британской королевской семьи.

Официальное фото из медового месяца принцессы Елизаветы и принца Филиппа, который молодожены провели в Соединенном Королевстве. 1947 год / Фото: PA Images via Reuters

Уже через год после женитьбы у пары родился первенец — принц Чарльз, который теперь займет престол. Еще через два года — принцесса Анна. А уже после коронации Елизаветы II на свет появились принц Эндрю ( 1960) и принц Эдвард (1964). На престол она взошла в 1952 году после смерти отца. Эту пышную церемонию транслировали по всему миру по радио и впервые — также по телевидению.

«С тех пор на нее была возложена священная обязанность — держать воедино страну, которая в последующие десятилетия стала более разнообразной, более разделенной, в которой стало меньше уважения и сосредоточенности, — отмечает в посвященном королеве некрологе британский журнал The Economist . — И она это сделала».

Елизавета II пользовалась большим уважением среди британцев, которые, хотя и охотно по-доброму шутили о ее старомодном стиле и манере говорить, чувствовали определенный долг защищать свою королеву и возмущались, когда, например, Мишель Обама опрометчиво похлопала ее по спине.

Преданность работе придавала ей вид крайне сдержанной особы, но те, кто общался с ней наедине, отмечают острый ум и чувство юмора королевы. С большим теплом о ней говорят члены монаршей семьи. Так, в предисловии к биографии королевы Елизаветы II ее внук Уильям, герцог Кембриджский, выразил восхищение ее «добротой и чувством юмора, ее врожденными спокойствием и дальновидностью, а также любовью к семье».

Вся королевская семья собралась вместе, чтобы отпраздновать 92-й день рождения королевы Елизаветы II / Фото: Kieran Doherty / REUTERS

На протяжении десятилетий своего правления Елизавета II старательно оберегала институт монархии. Его стойкости не нарушил ряд скандалов с участием детей королевы, включая развод принца Чарльза с принцессой Дианой и недавний секс-скандал с участием принца Эндрю, в который тот попал из-за своей дружбы с одиозным американским бизнесменом Джеффри Эпштейном: за последние 30 лет поддержка монархии колебалась в пределах 60−80%. Трудно сказать, была ли это поддержка института или особы, которая его возглавляла, отмечает The Economist. Так что теперь мало кто из британцев представляет, какой будет монархия и страна в целом с новым главой престола.

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