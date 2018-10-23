Король Саудовской Аравии встретился с семьей убитого журналиста Хашкаджи

Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд принял членов семьи оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи, убитого в генеральном консульстве Эр-Рияда в Стамбуле.

Об этом во вторник, 23 октября, сообщило государственное информационное агентство Saudi Press Agency.

Отмечается, что встреча прошла в присутствии наследного принца Мохаммеда бин Салмана, заместителя премьер-министра и министра обороны. Семью журналиста представлял его сын Салах бин Джамаль Хашкаджи.

Хранитель двух святынь и наследный принц выразили глубочайшие соболезнования семье и родственникам убитого журналиста.

Напомним, что правительство Саудовской Аравии пообещало привлечь к ответственности всех причастных к убийству Джамаля Хашкаджи, "независимо от того, кем они могут быть".

Оппозиционный к властям Саудовской Аравии журналист Джамаль Хашкаджи исчез 2 октября после визита в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Сначала Эр-Рияд отрицал, что диппредставительство имеет к этому отношение, однако спустя 18 дней признал, что журналист был убит во время "драки". Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр назвал убийство "огромной досадной ошибкой".

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В Саудовской Аравии заявили, что власти хотели убедить Хашкаджи вернуться в страну и отправили для этого 15 агентов с широкими полномочиями, которые прибегли к насилию и пригрозили ему, что "накачают" лекарствами. Когда журналист начал кричать, его взяли в удушающий захват, в результате чего он умер.

В рамках расследования дела об убийстве в Саудовской Аравии задержали 18 подозреваемых и уволили пятерых должностных лиц, в частности, советника наследного принца Саудовской Аравии Сауда аль-Кахтани и заместителя главы разведки генерала Ахмеда Асира.