Король Нидерландов извинился за причастность его страны к работорговле

2 июля, 06:49
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Король Нидерландов Виллем-Александр (Фото:Remko de Waal/Pool via REUTERS)

Король Нидерландов Виллем-Александр (Фото:Remko de Waal/Pool via REUTERS)

В субботу, 1 июля, король Нидерландов Виллем-Александр официально извинился за причастность в прошлом своей страны к работорговле.

Об этом сообщает CNN.

Заявление короля прозвучало на церемонии по случаю 160-й годовщины отмены рабства в Нидерландах.

«В этот день, когда мы вспоминаем нидерландскую историю рабства, я прошу прощения за это преступление против человечества», — заявил король.

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Он отметил, в то же время, что расизм все еще остается серьезной проблемой в Нидерландах.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Нидерланды Рабство

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