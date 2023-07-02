Король Нидерландов извинился за причастность его страны к работорговле 2 июля, 06:49 Король Нидерландов Виллем-Александр (Фото:Remko de Waal/Pool via REUTERS)

В субботу, 1 июля, король Нидерландов Виллем-Александр официально извинился за причастность в прошлом своей страны к работорговле.



Об этом сообщает CNN.



Заявление короля прозвучало на церемонии по случаю 160-й годовщины отмены рабства в Нидерландах.

«В этот день, когда мы вспоминаем нидерландскую историю рабства, я прошу прощения за это преступление против человечества», — заявил король.

Видео дня

Он отметил, в то же время, что расизм все еще остается серьезной проблемой в Нидерландах.