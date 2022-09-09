Знакомьтесь: Карл III. Как робкий тихоня стал самым трудолюбивым членом королевской семьи, и чем он занимался до последнего времени 9 сентября, 16:28 Эксклюзив НВ До восхождения на престол новый король Великобритании Карл ІІІ находился в статусе наследника трона рекордные 70 лет (Фото:Jane Barlow via REUTERS)

Специалист по истории и археологии с дипломом бакалавра искусств, неплохой дипломат, сторонник органического земледелия и даже детский писатель — таков король Великобритании Карл III.

«Его Величество король Карл III», — эти слова мир впервые услышал из уст новоназначенного британского премьера Лиз Трасс, когда она официально объявила Туманному Альбиону о смерти королевы Елизаветы II и представила преемника.

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Если отбросить всю лирику о невосполнимой утрате, то этих слов старший сын королевы и бывший принц Уэльский Чарльз ждал рекордные 70 лет с момента коронации матери в 1952 году. Теперь Его Величество из самого долгого наследника в истории британской короны превратилось в старейшего правителя — он получил трон в 73 года, побив предыдущий возрастной рекорд 64-летнего короля Вильгельма IV.

В одном из многочисленных интервью еще 21-летним Чарльз признался: осознание того факта, что однажды он займет британский трон, далось нелегко. «Я бы сказал, что чувствуешь: приближается что-то неотвратимое, — размышлял юный принц. — Постепенно ты понимаешь, что должен выполнить какую-то обязанность, взять на себя ответственность».

Спустя более полувека принцу Уэльскому придется взять на себя не только ответственность за королевство, но и новое имя Карл III — традиционное для королей. После церемонии официального провозглашения его королем в Сент-Джеймсском дворце свежеиспеченному монарху придется сменить место жительства: вместе со своей второй женой Камиллой герцогиней Корнуольской, которая теперь станет королевой-консортом ( то есть партнером), Чарльза ждет большой переезд из своего шотландского имения Биркхолл в Букингемский дворец.

А это значит, что после улаживания всех формальностей Британия получает нового правителя — пылкого философа, поборника экологии, ценителя архитектуры, талантливого художника и писателя. «И с окончанием второй Елизаветинской эпохи мы открываем новую эру в замечательной истории нашей великой страны, именно так, как хотела бы ее величество, произнося слова «Боже, храни короля», — с определенной долей пафоса отметила в своей речи Трасс.

РАЗРУШИТЕЛЬ СТЕРЕОТИПОВ

3-летний Чарльз с отцом Филиппом, герцогом Эдинбургским, матерью принцессой Елизаветой и сестрой Анной на лужайке Кларенс-хауса - лондонской резиденции королевской семьи / Фото: PA Images via Reuters

Чарльз Филипп Артур Джордж, как был назван будущий король при рождении, с пеленок привык к приставке «первый» в своих регалиях. Он был первым внуком правящего короля Георга VI и первым ребенком тогда еще принцессы Елизаветы и офицера британского флота внука короля Греции Филиппа. Впоследствии в монаршей семье появились еще трое детей — принцесса Анна и принцы Эдвард и Эндрю. Однако на правах старшего официальным наследником юный Чарльз стал уже в четыре года, после смерти деда и восхождения матери на престол.

Уже тогда Чарльза рос довольно замкнутым, чувствительным и тихим мальчиком, с тягой к чтению, искусству и философским размышлениям. «Он слишком мал, чтобы так много думать», — заявил однажды бывший британский премьер-министр Уинстон Черчилль после разговора с трехлетним принцем.

Впрочем, такое поведение играло наследнику британского трона совсем не на руку: упорный и энергичный герой войны Филипп не мог понять, как он считал, слабости сына и все время пытался воспитать из него мужчину и закалить характер. Поэтому в 1956-м будущего короля отправили в обычную общеобразовательную школу Хилл Хаус на западе Лондона, и таким образом он стал первым монаршим наследником, отказавшимся от традиционного частного образования.

Впоследствии юный принц в добровольно-принудительном порядке пошел по образовательной тропе отца: сначала учился в Подготовительной школе Чем в Беркшире, а затем в школе-интернате Гордонстаун на северо-востоке Шотландии. Именно это учебное заведение фигурирует в более поздних воспоминаниях Чарльза о несчастном детства.

В биографической книге о короле историк Салли Беделл Смит рассказывает, что его мать Елизавета II в письме премьер-министру Энтони Идену в начале 1958-го писала: «Чарльз уже дрожит от страха перед возвращением в школу на следующей неделе — второй семестр, видимо, будет гораздо хуже».

В школе сверстники постоянно травили немного пухленького, ушастого и вдумчивого принца, который не демонстрировал особых способностей ни в спорте, ни в лидерстве, ни в точных науках. Зато по художественных предметам Чарльз всегда имел неплохие успехи: был лучшим студентом на курсе ораторского искусства и принимал участие в школьных театральных постановках по Шекспиру.

Поэтому после получения аттестата Чарльз снова удивил семью и во второй раз нарушил королевскую традицию — не пошел в ряды Вооруженных сил Великобритании, как это было принято у мужчин королевского рода. Вместо этого он поступил в Тринити-колледж в Кембридже, чтобы изучать антропологию, археологию и историю. Там он играл на виолончели и пел в хоре, параллельно изучая в Университетском колледже Уэльса еще и валлийский язык.

Таким образом, в 1970-м Чарльз стал первым наследником, который получил университетское образование и получил диплом бакалавра искусств. В том же году он занял место в Палате лордов, пользуясь титулом принца Уэльского, который по всем правилам получил лишь год назад. С этого времени наследник престола начал понемногу принимать участие в политической жизни страны и стал первым членом королевской семьи за 300 лет, который присутствовал на заседаниях Кабинета министров.

Полностью от военной карьеры Чарльз не отказался: после учебы прошел службу в Королевских военно-воздушных силах и, следуя примеру своего отца, деда и двух прадедов — в Королевском флоте. В 2012 году принц Уэльский получил звание адмирала ВМС Великобритании и маршала королевских ВВС.

Как и все мужчины в королевской семье, Чарльз по примеру отца прошел службу в Королевских военно-воздушных силах и в Королевском флоте. То же позже сделали и его сыновья - принцы Чарльз и Гарри / Фото: REUTERS/Luke MacGregor

ПЕРЕГОВОРЩИК, ЭКОАКТИВИСТ И АРХИТЕКТОР

Впоследствии оказалось, что для выполнения королевских обязанностей гуманитарный и ораторский потенциал принца Чарльза чуть ли не нужнее военной выучки. Поэтому на политической арене он раскрылся как неплохой дипломат и проводил не менее 600 официальных встреч в год, за что британская пресса окрестила принца «самым трудолюбивым членом королевской семьи». Так, при активном содействии Чарльза королевство поддерживало тесные дружеские связи с Австралией и Канадой. Он стал первым королевским лицом, посетившим Кубу с официальным визитом и призвавшим мир бойкотировать румынского диктатора Николае Чаушеску за нарушение прав человека.

Также будущий король стал хорошо известным благотворителем — он является инициатором крупнейшей в стране благотворительной организации The Prince’s Charities, в состав которой входят 19 фондов, ежегодно собирающих более 100 млн. фунтов стерлингов на проекты в сферах образования, экологии, развития молодежи и бизнеса.

К экологии Чарльз относится с особым вниманием еще с юности: королевские поместья Кларенс-хаус и Хайгроув-хаус он оснастил солнечными батареями, а передвигаться по городу любит на электромобиле Aston Martin DB6. К тому же во время проживания в своей бывшей резиденции в Глостершире монарх стал отчаянным садоводом и с головой погрузился в органическое земледелие. Результат этого увлечения — запуск собственного бренда Duchy Originals, который производит несколько сотен органических продуктов и ежегодно приносит благотворительным фондам короля 6 млн фунтов стерлингов.

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