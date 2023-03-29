Король Чарльз прилетел в Германию с первым зарубежным визитом в качестве монарха — фото 29 марта, 16:29 Король Чарльз и королева-консорт Камилла в Берлине (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Король Чарльз ІІІ прибыл в Германию в среду, 29 марта. Это его первый государственный визит за границу с начала правления.

Об этом сообщает BBC.

Самолет с Чарльзом и королевой-консортом Камиллой приземлился в аэропорту Берлин-Бранденбург.

Фото: REUTERS/Wolfgang Rattay

В первый день визита для них запланирован торжественный прием и государственный банкет с участием президента Германии Франко-Вальтера Штайнмайера и его супруги Эльке Бюденбендер. Также король выступит с речью в Бундестаге, став первым британским сувереном, который обратится к немецкому парламенту.

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Король Чарльз та королева-консорт Каміла разом із президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром та першою леді Ельке Бюденбендер / Фото: REUTERS/Wolfgang Rattay

Фото: REUTERS/Wolfgang Rattay

В четверг, 30 марта, королевская чета отправится в Гамбург. Ожидается, что Чарльз и Камилла встретятся с беженцами из Украины, британскими и немецкими военными, а также посетят мемориал Святого Николая — остатки церкви в Гамбурге, которую разбомбили во время Второй мировой войны.

Фото: REUTERS/Wolfgang Rattay

Фото: REUTERS/Wolfgang Rattay

Последний государственный визит покойной королевы Британии Елизаветы II в Германию состоялся в 2015 году. В качестве принца Уэльского Чарльз совершил 28 официальных визитов в ФРГ.

Также король планирует навестить Францию, но поездку отложили на фоне массовых протестов против пенсионной реформы.

