Король Чарльз прилетел в Германию с первым зарубежным визитом в качестве монарха — фото
Король Чарльз и королева-консорт Камилла в Берлине (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)
Король Чарльз ІІІ прибыл в Германию в среду, 29 марта. Это его первый государственный визит за границу с начала правления.
Об этом сообщает BBC.
Самолет с Чарльзом и королевой-консортом Камиллой приземлился в аэропорту Берлин-Бранденбург.
В первый день визита для них запланирован торжественный прием и государственный банкет с участием президента Германии Франко-Вальтера Штайнмайера и его супруги Эльке Бюденбендер. Также король выступит с речью в Бундестаге, став первым британским сувереном, который обратится к немецкому парламенту.
В четверг, 30 марта, королевская чета отправится в Гамбург. Ожидается, что Чарльз и Камилла встретятся с беженцами из Украины, британскими и немецкими военными, а также посетят мемориал Святого Николая — остатки церкви в Гамбурге, которую разбомбили во время Второй мировой войны.
Последний государственный визит покойной королевы Британии Елизаветы II в Германию состоялся в 2015 году. В качестве принца Уэльского Чарльз совершил 28 официальных визитов в ФРГ.
Также король планирует навестить Францию, но поездку отложили на фоне массовых протестов против пенсионной реформы.