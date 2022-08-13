Пульса Де-Нура. Корбан рассказал, действует ли на Путина угроза применения каббалистического проклятия 13 августа, 15:50 Геннадий Корбан (Фото:НВ)

Бизнесмен Геннадий Корбан заявил, что российский диктатор Владимир Путин, вероятно, боится процедуры Пульса де-нура, а поэтому в последнее время не наносил удары по Днепру.

В интервью НВ он подчеркнул, что Пульса де-нура — это сложный процесс, который нельзя начать по «щелчку пальцев».

«Пульса де-нура — это сложная, тяжелая процедура. Я не являюсь человеком, который строго соблюдает обряды, хотя человек верующий, но думаю, что этот пост каким-то образом тоже повлиял на то, что до сих пор по Днепру не ударили. Я хочу постучать по дереву, не хочу сглазить, не дай Бог, тем не менее это так», — заявил он.

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Корбан считает, что Путин действительно верит в проклятия и другие мистические вещи.

«Кстати, может быть, это иррациональная логика, очень часто диктаторы — такие как Путин, Гитлер, Сталин — в этом плане очень иррациональны и верят во многие магические, мистические вещи. Мы ведь с вами из различных летописей знаем, что при этих людях существовали какие-то шаманы, астрологи, нетрадиционные врачеватели. Поэтому эти люди очень склонны верить и боятся каких-то мистических вещей», — считает Корбан.

Он также объяснил, что первый шаг в этой процедуре — это предупреждение.

«По процедуре то, что я сделал, — предупреждение. Иначе говоря, процедура Пульса де-нура — это не просто процедура, которую вы можете начать, когда захотите. Эта процедура, когда ты должен врага или человека, которого ты хочешь подвергнуть этой процедуре, предупредить — официально, так, чтобы он знал, что против него начинается такая процедура. Я предупредил Путина. Пусть сам дальше думает и делает выводы», — подытожил бизнесмен.

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