07 июля 2018, суббота

Кораблекрушение в Тайланде: число жертв возросло до 41 человека

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Спасатели продолжат поиски погибших 8 июля

Спасатели продолжат поиски погибших 8 июля

Количество жертв в результате крушения туристического судна у побережья Пхукета в Тайланде возросло до 41 человека.

Соответствующую информацию передает Bangkok Post.

Власти Тайланда сообщают, что еще 15 человек считаются пропавшими без вести. Губернатор Пхукета Норапат Плодтонг отметил, что их поиски продолжат в воскресенье, 8 июля, расширив географию спасательной операции до островов Пхипхи в провинции Краби.

Напомним, что 5 июня в Таиланде из-за шторма перевернулись две лодки с туристами. Пассажиров одного судна спасли сразу. Со второй лодки удалось спасти только половину, остальные 49 числились пропавшими. В ней находилось 105 человек, в том числе 93 туриста, 11 членов экипажа и один туристический гид.

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