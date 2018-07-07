Кораблекрушение в Тайланде: число жертв возросло до 41 человека

Количество жертв в результате крушения туристического судна у побережья Пхукета в Тайланде возросло до 41 человека.

Соответствующую информацию передает Bangkok Post.

Власти Тайланда сообщают, что еще 15 человек считаются пропавшими без вести. Губернатор Пхукета Норапат Плодтонг отметил, что их поиски продолжат в воскресенье, 8 июля, расширив географию спасательной операции до островов Пхипхи в провинции Краби.

Напомним, что 5 июня в Таиланде из-за шторма перевернулись две лодки с туристами. Пассажиров одного судна спасли сразу. Со второй лодки удалось спасти только половину, остальные 49 числились пропавшими. В ней находилось 105 человек, в том числе 93 туриста, 11 членов экипажа и один туристический гид.