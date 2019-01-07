Кораблекрушение в Черном море: судно с украинцами на борту могло незаконно перевозить уголь из оккупированного Донбасса – МВОТ Сегодня, 22:01 161 Цей матеріал також доступний українською VOLGO-BALT 214 MarineTraffic/Sakis Antoniou

Затонувшее у берегов Турции грузовое судно VOLGO-BALT 214 с украинцами на борту перевозило уголь из российского порта Азов в Ростовской области, который часто используется для незаконного вывоза угля из части оккупированного Донбасса к портам Турции и других стран.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и ВПО Украины.

"По данным мониторинговых систем для судов VOLGO-BALT типа "река-море", аварии при таких погодных условиях являются предсказуемыми", – говорится в сообщении.

Отмечается, что до лета 2017 года судно ходило под российским флагом, изменив его на два месяца на флаг государства Сент-Китс и Невис, а в дальнейшем с августа 2017 года – на флаг Панамы.

Ранее в МИД сообщили, что авария грузового судна произошла из-за удара волны.

Напомним, четверо граждан Украины погибли в результате крушения судна в Черном море. Удалось спасти семерых из 13 членов экипажа, 11 из которых украинцы. Судно под флагом Панамы, что вышло из российского порта в Азовском море, подало сигнал бедствия примерно в 148 километрах от турецкой провинции Самсун.