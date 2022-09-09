В Черном море корабль ВМС Румынии подорвался на дрейфующей мине 9 сентября, 09:43 Никто из 75 членов экипажа судна в результате взрыва мины не пострадал (Фото:grad.ua)

В акватории Черного моря земснаряд Военно-морских сил Румынии подорвался на дрейфующей мине.

Как сообщает агентство Reuters, инцидент произошел накануне, 8 сентября, в 25 морских милях к северо-востоку от порта Констанца.

Экипаж судна был заранее предупрежден о мине, однако из-за сильного ветра и волн обезвредить ее не сумел.

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На борту корабля в момент взрыва находились 75 военнослужащим, однако никто из них в результате происшествия не пострадал.

«Плавучесть корабля не нарушена, а на борту нет серьезных повреждений», — заявили в министерстве обороны Румынии.

Подобные инциденты в этом регионе стали следствием российской военной агрессии против Украины.

С начала полномасштабного вторжения РФ в западных водах Черного моря разными странами было обезврежено уже 28 дрейфующих мин.

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