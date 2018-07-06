"Конвоиры избили, а заключенные забрали вещи". Адвокат Гриба рассказала, что произошло во время его этапирования

Незаконно заключенного в России украинца Павла Гриба во время этапирования в Ростов избили конвоиры, а другие узники забрали у него еду и одежду, рассказала адвокат Марина Дубровина в интервью Радио Свобода.

Дубровина последний раз видела своего подзащитного 3 июля в следственном изоляторе ФСБ в Ростове-на-Дону, куда его перевели из следственного изолятора Краснодара.

"Павел сказал, во-первых, что это был сам конвой, когда они узнали, по какой статье он идет, то начали говорить: "О, ты - украинец, который собирался нам школы подрывать?". То есть сначала такое отношение было от них. Павел сказал, что его отвели в то место, где не было видеокамер, и избили", - сообщила адвокат.

По словам Дубровина, Павел отказался комментировать, сколько было ударов, кто конкретно был из сотрудников, по которым именно частях тела его били. Она также сообщила, что когда Гриб вернулся в камеру, другие узники у него забрали еду и одежду. Он попросил адвоката передать его маме, чтобы та прислала брюки, "потому теперь не в чем ходить в суд".

Дубровина добавила, что информацией об избиении обладает только со слов самого Павла, и на тот момент, когда она у него была, на нем видимых следов побоев не было.

"То есть ни одной царапины или синяка я не увидела. Но и сами эти события были, условно говоря, не вчера. Это происходило во время его этапирования, то есть между 9 и 12 июня", - добавила адвокат.

Ранее отец Павла Гриба Игорь Гриб со ссылкой на адвоката сообщил, что его сына жестоко избили другие заключенные во время этапирования в Ростов-на-Дону. Он также отметил, что Павла постоянно мучает сильная головная боль, слабость.

После этого уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова направила в аппарат российского омбудсмена Татьяны Москальковой письма в связи с возможным нарушением прав содержащихся в России украинцев, в частности Гриба.

В России опровергли факт избиения Гриба во время этапирования.

Напомним, что Павел Гриб исчез в августе 2017 года в белорусском Гомеле, позже его нашли в СИЗО в российском Краснодаре. Ему инкриминируют совершение преступления по статье о терроризме.

Гриб страдает от портальной гипертензии и требует ежедневного приема специальных лекарств, ЕСПЧ несколько раз просил Россию предоставить информацию о его состоянии здоровья.