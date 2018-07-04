04 июля 2018, среда

Контртеррористическая полиция Британии подключилась к расследованию инцидента в Эймсбери

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Расследованием занялось контртеррористическое подразделение

Расследованием занялось контртеррористическое подразделение

Британская контртеррористическая полиция помогает расследованию инцидента в Эймсбери на юго-западе Англии, где два человека подверглись воздействию неизвестного вещества.

В лондонской полиции отметили, что "офицеры из контртеррористического подразделения работают совместно с коллегами из полиции Уилтшира" по инциденту в Эймсбери, передает AP.

Полиция утверждает, что детективы сохраняют объективность и непредвзятость в подходе к расследованию и еще не могут подтвердить, связан ли инцидент с покушением на совершение преступления.

Напомним, что в ночь на 4 июля полиция британского графства Уилтшир сообщила о новых случаях отравления под Солсбери. В городке Эймсбери в одном из зданий были обнаружены мужчина и женщина в возрасте 40 лет без сознания, после контакта с "неизвестным веществом".

Специалисты проводят необходимые процедуры для определения вещества.

Эймсбери находится в 13 километрах от Солсбери, где 4 марта бывший российский агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом.

В полиции отказалась проводить параллели между отравлением в Эймсбери и инцидентом со Скрипалями.

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