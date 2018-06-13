Контрразведка США: Болельщики на ЧМ-2018 в России могут стать жертвами хакеров

Американцы могут стать в России целью хакеров, предупредили в контрразведке США

Директор центра контрразведки США Уильям Эванина предупредил американских болельщиков, которые собираются на Чемпионат мира по футболу в России, об угрозах хакерских атак.

Эванина посоветовал болельщикам не брать с собой в Россию телефоны и ноутбуки, поскольку они могут быть взломаны преступниками или лицами, связанными с российским правительством, сообщает Reuters.

Он также отметил, что американцы могут стать целью злоумышленников, даже если им будет казаться, что они не представляют интереса для хакеров.

"Если вы планируете взять с собой мобильный телефон, ноутбук или другое электронное устройство - не совершайте ошибок, любые данные на этих устройствах, особенно ваша личная информация, могут стать доступны российскому правительству или киберпреступникам", - сказал Эванина.

По его словам, наибольшему риску подвергаются должностные лица корпораций и правительственные чиновники.

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Другой американский чиновник на условиях анонимности сообщил, что британские спецслужбы выпустили подобные предупреждения для подданных Соединенного Королевства и футбольной сборной Англии.

Финальная часть Чемпионата мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Украина призывает бойкотировать его из-за военной агрессии РФ.

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По данным ФИФА, на ЧМ в Россию собираются ехать около шести тысяч украинцев. Именно столько билетов было приобретено с территории Украины. Из каких именно регионов Украины приобретались билеты пока неизвестно. Их продажа еще продолжается.

Министерство иностранных дел Украины настойчиво порекомендовало соотечественникам воздержаться от поездок в Россию на Чемпионат мира.

Кроме того, правозащитная организация Amnesty International предостерегла мировых политиков от приезда в Россию на Чемпионат мира по футболу, поскольку Москва может использовать такие визиты в пропагандистских целях.