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Контрразведка Чехии сообщила о разоблачении сети российских шпионов

Сегодня, 20:27
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Контрразведка Чехии раскрыла сеть агентов российских спецслужб

Фото: BIS

Информационная служба безопасности Чехии (BIS) сообщила о ликвидации разведывательной сети одной из российских спецслужб, действующей на территории страны.

В заявлении главы BIS Михала Коуделка говорится, что российских шпионов разоблачили в начале 2018 года.

По его словам, контрразведка Чехии за последние пять лет предотвратила деятельность десятков российских и китайских агентов, которых либо высылали из страны, либо им отказали в аккредитации.

Коуделка подчеркнул, что BIS еще никогда не работала так успешно, как сейчас. 

Заявление главы контрразведки было сделано после критики со стороны президента Милоша Земана, который назвал отчет BIS "болтовней". Глава государства подверг сомнению выводы контрразведки о том, что в посольствах России и Китая работают шпионы.

Напомним, что в отчете BIS говорится, что Министерство иностранных дел и военные объекты Чехии подверглись кибератакам со стороны российских хакеров.

Теги:   Чехи Российские спецслужбы Спецслужбы РФ Чехия

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