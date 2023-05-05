Беларусь ввела контроль на въезде из России 5 мая, 18:05 Белорусский диктатор Александр Лукашенко (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

Беларусь ввела временный пограничный контроль на границе с Россией. Там установили КПП.

Об этом Госпогранкомитет Беларуси заявил в комментарии Зеркало.

Там заявили, что «такие нормы» ввели в рамках исполнения соглашения «о взаимном признании виз». Контроль установили на шести основных направлениях, его проводят только в случае въезда из России в Беларусь.

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В ведомстве также уточнили, что такие меры ввели на время, однако сроки неизвестны.

При этом в белорусских Telegram-каналах уже появилась информация о том, что на границе уже наблюдаются очереди, в особенности на трассе M1. Также, по неподтвержденным данным, наиболее тщательно проверяют россиян, всех «выгоняют из машин, обыскивают, записывают документы».

2 мая белорусский диктатор Александр Лукашенко собрал совещание, в ходе которого начал врать о том, что на границе Беларуси якобы «происходят провокации».