Подготовили уже 18 тысяч. В Великобритании показали, как проводят подготовку украинских защитников — видео 15 июля, 18:31 Украинские военные продолжают обучение в Великобритании по программе Op Interflex (Фото:Скриншот из видео DefenceHQ/Twitter)

Министерство обороны Великобритании заявило, что уже подготовили 18 тысяч украинских военнослужащих по программе Interflex.

Об этом сообщает ведомство в своем Twitter.

В субботу, 15 июля, министерство обороны опубликовало соответствующие кадры с курса подготовки украинских воинов.

«Операция Interflex — это пехотинская подготовка для украинских добровольцев под руководством Британии, в рамках которой обучение прошло уже 18 тысяч рекрутов», — говорится в сообщении.

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В оборонном ведомстве отметили, что программа Interflex учит украинцев выживать и уничтожить противника «в борьбе с противоправным вторжением в их родную страну».

В Минобороны Великобритании добавили, что Op Interflex начала свою работу в конце июня 2022 года.

Великобритания стала одной из первых стран, которая начала оказывать серьезную финансовую и военную помощь Украине в отражении полномасштабной агрессии Российской Федерации. Правительство Соединенного королевства передает не только необходимое вооружение для Сил обороны, но и технику для гуманитарных нужд.

В среду, 12 июля, стало известно, что Британия предоставит новый пакет военной помощи, в котором предусмотрена поставка танков Challenger 2, более 70 боевых машин, тысячи дополнительных боеприпасов и транспорт для материально-технического обеспечения.