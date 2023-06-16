Путин выдал новую порцию лжи о контрнаступлении Украины 16 июня, 17:27 Владимир Путин (Фото:Sputnik/Sergei Pyatakov/Pool via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин выдал новую порцию лжи о контрнаступлении Украины.

По его словам, Силы обороны при контрнаступлении якобы используют «стратегические резервы для прорыва и закрепления».

«Они используют так называемые стратегические резервы, которые состоят из нескольких составляющих: первая из них предназначена для прорыва обороны, вторая — для того чтобы использовать войска для закрепления территорий, для движения по территории», — сказал Путин на Петербургском экономическом форуме в пятницу, 15 июня.

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Также Путин заявил, что ВСУ якобы «не достигли своих целей ни на одном из участков».

Как раньше Путин лгал о контрнаступлении

13 июня Путин на встрече с так называемыми военкорами заявил о «крупных потерях» Украины в ходе контрнаступления. Потери в технике он оценил в «25−30% западного вооружения».

В Белом доме в ответ на это заявили, что не придают значения публичным оценкам России.

Контрнаступление Украины: что происходит на самом деле

16 июня в Генштабе ВСУ заявили, что украинские подразделения успешно вели наступательные действия на направлениях:

Новоданиловка-Роботино ( в сторону Токмака, Запорожская область),

в сторону Токмака, Запорожская область), Левадное-Старомайорское ( на границе Запорожской и Донецкой областей),

на границе Запорожской и Донецкой областей), восточнее населенного пункта Ступочки в Донецкой области, вытеснив там россиян с занимаемых позиций,

в районе Угледара ВСУ имели успех на отдельных участках.

Накануне заместительница министра обороны Анна Маляр заявила, что за прошедшие полторы недели украинские военные продвинулись на восточном направлении более чем на три километра.