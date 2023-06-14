Путин противоречил Шойгу, распространяя фейк об украинских «потерях» при контрнаступлении 14 июня, 00:37 Кукла, изображающая голову российского диктатора Владимира Путина, на мероприятии, посвященном годовщине полномасштабного российского вторжения в Украину, 25 февраля (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Российский диктатор Путин во вторник, 13 июня, распространил очередной фейк о потерях Украины в ходе контрнаступления.

Центр противодействия дезинформации у себя в Telegram обратил внимание на ложь главы кремлевского режима, который пытался убедить так называемых «военкоров», что Украина во время контрнаступления якобы потеряла «25−30% западного вооружения».



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Российское медиа Верстка обратило внимание, что озвученные Путиным якобы российские потери на 32% превышают оценки главы минобороны страны-террориста Сергея Шойгу. Тот ранее лгал, что Украина за первые три дня контрнаступления якобы потеряла 3715 защитников, а оккупанты — 71 убитыми и 210 ранеными. Таким образом, соотношение «потерь» должно было бы составить 1 к 13,2 в пользу оккупантов, но, по версии Путина, соотношение потерь составляет 1 к 10 в пользу России, пишет Верстка.



Главный сержант 47-й бригады Магура Валерий Маркус ранее рассказал о потерях российских оккупантов на Запорожском направлении и призвал не верить лжи пропагандистов об украинских потерях.



«Мы в наступлении, они — в обороне, и они несут потери в разы больше наших», — подчеркнул он.

Инфографика: NV

Инфографика: NV

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения страна-агрессор потеряла 216 650 оккупантов, из них 470 — только за последние сутки.

