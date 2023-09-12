Путин пожаловался на контрнаступление Украины и пофантазировал о «тысячах» единиц уничтоженной бронетехники 12 сентября, 12:23 Диктатор Владимир Путин (Фото:Михаил Метцель/REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия не может прекратить боевые действия якобы из-за контрнаступления ВСУ.

Об этом Путин сказал на пленарной сессии Восточного экономического форума во вторник, 12 сентября, сообщают российские Telegram-каналы.

«Те люди, с которыми мы общаемся, которые хотели бы выступить посредниками, говорят: „А вы готовы к прекращению боевых действий?“ Но как мы можем прекратить боевые действия, если сторона противника осуществляет контрнаступление», — утверждает диктатор.



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Также Путин соврал, что потери украинской армии с начала контрнаступления составляют 71 тысячу человек.



«Украина проводит так называемое контрнаступление. А результатов нет, мы сейчас не будем — провал, не провал. Потери большие. С начала контрнаступления потери личного состава — 71 тысяча человек», — выдумал кремлевский диктатор.



Кроме того, он утверждает, что Силы обороны Украины также якобы потеряли 543 танка и почти 18 тысяч бронемашин различных классов.

В то же время 12 сентября Генеральный штаб ВСУ сообщил, что в целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения уже превысили 269 тысяч военных.

Контрнаступление ВСУ — последние новости

Ранее издание The New York Times сообщило, что началась новая фаза контрнаступления Украины, главный удар которой пришелся на юго-восток, где бойцы ВСУ постепенно продвигаются через минные поля и под атаками российской авиации.

Издание WSJ со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщило, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сказал официальным лицам США, что украинские силы находятся на пороге прорыва, комментируя критику «медленных темпов» контрнаступления.

28 августа в Минобороны официально подтвердили освобождение села Работино Запорожской области. Теперь бойцы продвигаются дальше в направлении Новопрокоповки, Очеретоватого и имели успех под Вербовым.

В начале сентября командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавский заявил, что ВСУ прорвали первую линию обороны россиян на южном направлении.

11 сентября заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинские войска освободили часть поселка Опытное возле Авдеевки.