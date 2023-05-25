Путин делает вид, что ему не интересен ход войны — эксперт
Путин на совещании по вопросам посевной (Фото:Администрация Краснодарского края)
Пока активные действия украинских войск возле Бахмута заставляют паниковать российских «военкоров», диктатор Владимир Путин делает вид, что это его не касается. Однако элиты РФ знают, что это не так, пишет в своей колонке профессор Института исследований мира в Осло Павел Баев.
В информационном пространстве России с тревогой ждут начала украинского контрнаступления, констатировал он.