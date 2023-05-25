Пока активные действия украинских войск возле Бахмута заставляют паниковать российских «военкоров», диктатор Владимир Путин делает вид, что это его не касается. Однако элиты РФ знают, что это не так, пишет в своей колонке профессор Института исследований мира в Осло Павел Баев.

