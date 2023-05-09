В Польше призвали не торопить ВСУ с контрнаступлением

9 мая, 00:04
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Украинские военные во время учений (Фото:REUTERS/Nadja Wohlleben)

Украинские военные во время учений (Фото:REUTERS/Nadja Wohlleben)

Уполномоченный правительства Польши по безопасности информационного пространства страны Станислав Жарин призвал не торопить ВСУ с контрнаступлением.

"Подталкивание украинцев не в интересах Запада. Страны, поддерживающие Украину, должны осознавать, что эффективность действий в ближайшие недели будет зависеть от уровня подготовки военной операции и ее логистической базы", - заявил Жарин.

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Чиновник подчеркнул, что необходимо хорошо спланировать действия и подготовиться, а появление информации о давлении на Украину "не способствует эффективности".

"Начало наступления без должной подготовки может свести на нет шансы украинцев изменить ситуацию на фронте", - заявил Жарин.

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https://twitter.com/StZaryn/status/1655602893557309443

Ранее президент Чехии Петр Павел также приватно предостерег украинское руководство от поспешного контрнаступления.

Во время визита в Киев Павел предупредил президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Дениса Шмыгаля, что у них больше нет того элемента неожиданности, который помог в успешном контрнаступлении на Харьковщине и Херсонщине в прошлом году.

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Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Польша Война в Украине Контрнаступление Война России против Украины

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