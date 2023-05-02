Топ-генерал США Милли — о будущем украинском контрнаступлении: Возможности существенно увеличились 2 мая, 23:56 Марк Милли (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли прокомментировал будущее контрнаступление защитников Украины и ситуацию на поле боя. Свое мнение он высказал в интервью Foreign Affairs, опубликованном во вторник, 2 мая.

По его мнению, «достигнуть своих политических целей» военным путем какой-либо из сторон будет «очень тяжело». Милли также не считает это возможным в 2023 году. При этом он подчеркнул, что страна-агрессор Россия понесла огромные потери — как в военном, так и в экономическом плане.



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Генерал предположил, что «через месяцы, год или два» в Кремле «придут к выводу, что издержки превышают выгоды», и «тогда придет время что-то делать с точки зрения переговоров».

В интервью Милли также сказал, что сейчас у защитников Украины гораздо больше возможностей для наступления и обороны по сравнению с прошлым годом благодаря военной помощи США и других союзников. Он отметил, что возможные разные исходы контрнаступления — обрушение российской линии фронта, вероятность частичного или ограниченного успеха, вероятность не добиться успеха и так далее.

«Возможно, украинцы собираются провести оборонительную операцию, а россиянам будет сложно организовать наступательную операцию. Так что посмотрим, что нас ждет в будущем», — добавил генерал.



28 апреля министр обороны Алексей Резников рассказал, что подготовка к контрнаступлению находится на завершающей стадии.

Ранее замминистра обороны Анна Маляр заявила, что защитники и защитницы Украины уже проводят контрнаступательные действия на востоке страны.