Лучше бы молчал. Илон Маск заявил, что Россия «даже при равных потерях выиграет войну на истощение» 10 июля, 20:44 Илон Маск (Фото:NTB/Carina Johansen via REUTERS/File Photo)

Глава SpaceX и Tesla и владелец Twitter Илон Маск заявил, что «в случае провала украинского наступления» страна-террорист Россия «может захватить больше территорий» Украины.

В понедельник, 10 июля, Маск опубликовал твит о контрнаступлении защитников Украины.



«Цвет украинской и российской молодежи уже давно гибнет в окопах практически без каких-либо территориальных достижений. Какая бы из сторон ни перешла в наступление на сильно укрепленные позиции, она потеряет гораздо больше солдат. Более того, Россия превосходит Украину по численности ~4:1, поэтому даже при равных потерях выиграет войну на истощение», — утверждает миллиардер.

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По версии Маска, «в случае провала украинского наступления с большими потерями Россия в ходе контратаки захватит намного больше территории». Якобы поэтому «масштабного наступления не было», также написал он.

Ранее 10 июля спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев заявил, что Силы обороны с начала наступления освободили от российских оккупантов уже 169 километров квадратных на южном направлении. Также защитники Украины контролируют основные господствующие высоты вблизи Бахмута.

Украинские генералы Александр Сырский и Александр Тарнавский говорили, что контрнаступление разворачивается по плану и Украина еще не задействовала весь свой потенциал. Министр обороны Алексей Резников заявил, что «главные события» еще впереди.

В октябре 2022 года Маск опубликовал ряд скандальных постов в Twitter, в которых предлагал Украине пойти на территориальные уступки агрессору, обосновывая свой «мирный план» угрозой применения ядерного оружия.

Твиты с «предложением» Маска вызвали возмущение среди украинских и иностранных политиков, журналистов и общественных деятелей. После скандала Маск заявил, что «все еще очень поддерживает Украину», но боится эскалации.

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В первые дни полномасштабной войны глава Минцифры Михаил Федоров обратился к Маску с просьбой прислать станции спутникового интернета Starlink. Через два дня в Украину прибыла первая партия. Спутниковый интернет от Starlink начал работать в Украине с 1 марта 2022 года.

В феврале 2023 года в SpaceX заявляли, что ограничили использование интернета Starlink для украинских военных при управлении дронами. Комментируя информацию о том, что SpaceX собиралась ограничить использование Starlink защитниками Украины, Федоров говорил, что «проблем с работоспособностью старлинков сегодня нет».

29 апреля в Министерстве цифровой трансформации говорили, что в Украине сейчас работает 42 тысяч терминалов спутниковой интернет-связи Starlink, переданных и оплаченных международными партнерами.