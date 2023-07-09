Готовятся новые поставки для ПВО и артиллерии. Франция увеличит военную помощь для Украины 9 июля, 15:05 Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила о наращивании ее страной поставок военной продукции для Украины (Фото:REUTERS/Michael A. McCoy)

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила, что Франция планирует наращивать поставки военной продукции для Украины.

Об этом она рассказала в интервью для RFI.

«Франция неоднократно утверждала, что будет поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо для того, чтобы она могла обеспечить законную защиту своей независимости, суверенитета и территориальной целостности в пределах своих международно признанных границ. Никто не должен сомневаться в нашей решимости выполнить это обязательство», — сказала глава МИД Франции.

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Колонна подчеркнула, что сейчас Франция сосредоточена на усилении ПВО и артиллерии ВСУ в кратчайшие сроки. В долгосрочной перспективе, сказала министр МИД, планируется предоставление всего необходимого вооружения, чтобы Россия отказалась «от любых новых попыток агрессии в будущем».

«Именно с этой целью Президент Республики (Эммануэль Макрон — ред) предложил Украине, чтобы Франция вместе с несколькими европейскими партнерами осуществляла подготовку пилотов-истребителей», — резюмировала политик.

Франция продолжает усиливать Силы обороны Украины сверхсовременными системами ПВО, артиллерии и бронемашинами. 15 мая президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Франция передаст десятки бронированных машин и «легких танков».

Позже Зеленский заявил, что Франция присоединится к коалиции истребителей и проявила желание начать обучение украинских пилотов.