Три варианта победы на фронте. Как Силы обороны могут достичь успеха в наступлении — анализ Time 4 августа, 19:23 Три американских аналитика рассказали о вероятных сценариях дальнейшего наступления Сил обороны, однако подчеркнули, что украинские военные могут столкнуться с рядом проблем (Фото:facebook.com/okPivden)

Трое авторитетных американских военных аналитики считают, что украинские военные имеют несколько вариантов достижения результатов во время наступательных операций, но могут столкнуться с сопротивлением россиян.

В статье для журнала Time аналитики подробно проанализировали наступление Сил обороны и спрогнозировали его результаты. По мнению военного историка Фредерика Кагана, Каролины Хирд и Екатерины Степаненко из Института изучения войны (ISW), Украина имеет немало преимуществ, которые повышают ее шансы на успех.

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В текущей наступательной кампании победа Украины имеет три разных варианта:

нынешняя попытка украинского механизированного прорыва может быть успешной, и ВСУ сделают его на такую глубину, которая позволит разрушить часть или даже все российские оборонительные линии;

российские силы, которые уже имеют серьезные проблемы с моральным духом и другими системными вопросами, могут сломаться под давлением Украины и начать отступление;

постоянное давление и масштабная кампания могут привести к появлению таких брешей в российских линиях, которые украинские войска могут использовать сначала в отдельных местах, а затем для более глубоких прорывов.

По прогнозам авторов, первый и второй сценарий относительно маловероятны, но все же возможны. Третий вариант — наиболее вероятный путь Украины к успеху. По наблюдениям Кагана, Хирд и Степаненко, именно развитие событий по третьему варианту привело к успеху ВСУ в Харьковской и Херсонской областях в прошлом году.

По мнению аналитиков, такой вариант развития событий будет более медленным и постепенным. Он зависит от помощи Запада, который должен обеспечить Украину постоянными поступлениями оружия в течение многих месяцев.

Как отмечают авторы статьи, медленные темпы наступления призваны минимизировать украинские потери и ориентированы не на истощение россиян, а на то, чтобы неуклонно вытеснять их с подготовленных оборонительных позиций таким образом, чтобы украинцы могли воспользоваться ими для достижения оперативных успехов.

«Это по-прежнему маневровая война, а не война на истощение — просто в более медленном темпе. Скорее всего, заметные тактические продвижения будут сменяться долгими периодами затишья и некоторых неудач», — говорится в публикации.

«Как бы мы ни надеялись, что для украинских войск просто откроется дорога к Азовскому морю, есть высокая вероятность того, что впереди — тяжелые бои, высокие потери и разочарование. Все это — обычные вещи на войне», — отмечают аналитики.

Проблемы оккупационных войск

Уверенности в возможном успехе украинских военных добавляет ряд проблем в рядах россиян. Авторы статьи указывают на главную логистическую проблему армии РФ на юге Украины — растянутые линии снабжения.

Силы РФ должны защищать наземную линию связи, которая состоит из автомобильной и железнодорожной дорог, пролегающей от Ростова-на-Дону на северо-восточном побережье Азовского моря до Крыма.

Десятки тысяч российских войск на юге Украины нуждаются в огромном количестве продовольствия, топлива, боеприпасов, личного состава и других грузов, которые надо перевозить по этой автомобильной и железнодорожной линии. Такое положение дел играет на руку Украине, считают аналитики.

Если украинцы смогут выйти к Азовскому морю в любой точке и удерживать свои позиции, они перережут наземные линии связи. Если это произойдет, снабжение всего обеспечения станет крайне сложным — и при этом ВСУ даже не обязательно выходить к морю: они могут просто подойти близко к основным путям снабжения, чтобы держать их под огневым контролем.

«Иными словами, украинцам достаточно захватить и удерживать лишь один сектор, чтобы Россия потеряла возможность контролировать практически всю территорию к западу от направления удара. Россия же должна побеждать везде», — делают вывод авторы.

Главные препятствия для успешного контрнаступления

В публикации отмечается, что Украина сохраняет инициативу и пользуется многими преимуществами. Тем не менее, контрнаступление ВСУ может потерпеть неудачу, поскольку россияне могут оказаться более устойчивыми, чем кажется. Еще одной причиной возможной неудачи аналитики называют то, что Запад может не успеть вовремя предоставить Украине необходимое оборудование и поддержку.