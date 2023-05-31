Эффективное контрнаступление ВСУ может дать шанс на прочный мир — Макрон 31 мая, 18:51 Эммануэль Макрон (Фото:THIBAUD MORITZ/Pool via REUTERS)

Президент Франции Эммануэль Макрон убежден, что успешное контрнаступление ВСУ в ближайшие месяцы может дать шанс на прочный мир в будущем.

Об этом сообщает Guardian.

Французский лидер подчеркнул, что странам Европы нужно помочь Украине провести эффективное контрнаступление.

«Это то, чем мы сейчас занимаемся. Мы должны активизировать наши усилия, потому что то, что произойдет в ближайшие несколько месяцев, дает шанс даже на… прочный мир», — сказал он.

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Президент Франции также призвал страны ЕС покупать европейское оружие и приобретать средства для возможности нанесения «глубокого удара».

«Мы, европейцы, должны в будущем быть способными защищать себя», — сказал он.

25 мая советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что контрнаступление Украины продолжается уже несколько дней.

Впоследствии он объяснил, что контрнаступление включает в себя комплекс различных мероприятий и интенсивных действий.