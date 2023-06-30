США сосредоточатся на том, чтобы у ВСУ было необходимое для контрнаступления — Кирби

30 июня, 21:31
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Джон Кирби (Фото:Evelyn Hockstein/REUTERS)

Джон Кирби (Фото:Evelyn Hockstein/REUTERS)

США обещает дальнейшую поддержку украинского контрнаступления, заявил координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

Об этом сообщает CNN.

Кирби во время брифинга признал, что украинские силы «добились определенного прогресса», но этот успех не такой стремительный, как хотелось бы Киеву.

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«Они сами говорили о том, что это не так много, как им хотелось бы, но опять же, мы сосредоточены на том, чтобы убедиться, что у них есть то, что им нужно, и будет продолжать это делать», — сказал он.

Кирби добавил, что США находятся в постоянном контакте с украинской стороной, чтобы знать, что необходимо ВСУ.

«Мы продолжаем оказывать им поддержку, пока они проходят через эти наступательные операции, но куда они пойдут и как быстро они пойдут, это действительно будет зависеть от них», сказал он.

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Ранее президент Владимир Зеленский признавал, что наступление дается нелегко из-за заминированных россиян территорий, но подчеркнул, что Украина будет продвигаться так, как сочтет нужным.

Всего Минобороны Украины сообщило об освобождении в июне девяти населенных пунктов на юге и востоке. Также ВСУ подтвердили освобождение территорий под Красногоровкой Донецкой области, оккупированных Россией в 2014 году.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   США Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Джон Кирби Контрнаступление

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