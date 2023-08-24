Пентагон: ВСУ добились прогресса на линии фронта, но дальше будет трудно

24 августа, 22:43
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Патрик Райдер (Фото:defense.gov)

Патрик Райдер (Фото:defense.gov)

Украина добилась прогресса на линии фронта, но впереди трудности, заявил представитель Пентагона генерал Патрик Райдер.

Об этом сообщает Guardian.

Отвечая на вопрос о текущем прогрессе Украины в войне во время брифинга, Райдер сказал: «Говоря в общих чертах, Украина продолжает бороться».

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«Они добились определенного прогресса на линии фронта, но дальше будет трудно и трудности будут продолжаться», — сказал он.

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Райдер добавил, что одной из причин этого являются минные поля.

«Мы сосредоточимся на консультациях с ними и обеспечении, чтобы у них было все необходимое для успеха на поле боя», — добавил он.

22 августа в Минобороны Украины заявили, что бойцы зашли в Работино Запорожской области, а на следующий день установили там сине-желтый флаг.

16 августа ВСУ подтвердили освобождение Урожайного. Всего в июне Силы обороны отвоевали девять населенных пунктов на юге и востоке Украины, в июле — Старомайорское.

Генерал Валерий Залужный ранее заявил, что украинские защитники «шаг за шагом продолжают создавать условия для продвижения вперед».

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Пентагон Фронт Контрнаступление Война России против Украины

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