Украина продолжает методически и систематически освобождать территории — Белый дом 22 августа, 20:10 Джейк Салливан (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Белый дом считает, что украинские силы продолжают методически и систематически освобождать территории во время контрнаступления.

Об этом заявил во вторник, 22 августа, советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает Guardian.

«Нам с самого начала было ясно, что это поле боя очень динамичное», — сказал он.

Видео дня

Салливан добавил, что с обеих сторон происходит нападение и защита в нескольких точках вдоль протяженной линии фронта.

«Мы видим, что (Украина — ред) продолжает захватывать территорию на методической, систематической основе», — отметил он.

Ранее в Генштабе подтвердили успех ВСУ в направлении Работино, заявив, что бойцы закрепляются на достигнутых рубежах. Они продолжают наступать на Мелитопольском направлении.

16 августа Минобороны сообщило об освобождении Урожайного. Всего в июне Силы обороны отвоевали девять населенных пунктов на юге и востоке Украины, в июле — Старомайорское.