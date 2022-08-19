Около 700 российских контрактников 64-й бригады, совершавшей зверства в Киевской области, хотят сбежать с фронта — росСМИ

19 августа, 16:23
700 российских контрактников 64 мотострелковой бригады хотят сбежать с фронта (Фото:ГУР / Telegram)

700 российских контрактников 64 мотострелковой бригады хотят сбежать с фронта (Фото:ГУР / Telegram)

Около 700 контрактников из 64-й мотострелковой бригады, причастной к военным преступлениям в Киевской области, пытаются уволиться и покинуть Украину, им это не удается, пишет российское издание Важные истории.

Издание ссылается на военнослужащих из 64-й бригады, которые говорят, что командование отказывается выводить с территории Украины даже военных, у кого контракт с армией закончился в мае. Военнослужащих пытаются удержать обещаниями повысить боевые с 90 до 120 тысяч рублей в месяц.

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«Я писал несколько отказов [воевать]. Посылают на три буквы — и все», — рассказал один из собеседников издания, находящийся сейчас на Херсонском направлении.

Поэтому некоторые контрактники убегают и едут в часть за собственные деньги, чтобы там написать заявление об увольнении, рассказал он.

«Я вижу постоянно, как [на командный пункт] ходят отказники. Их тоже посылают и не дают отказаться, якобы это невозможно, „иди дальше служи“. Из-за этого все убегают и едут в часть за свой счет, чтобы там отказаться. У меня знакомый уехал так, ему в отделе кадров сказали, что приехало и увольняются уже за 700 человек», — рассказал собеседник издания.

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Солдат оккупационной армии также жалуется, что сам он не может уехать из Украины: «Нереально, везде блокпосты. Отказники, которые уезжали, им подписывал рапорт замкомандующего, а наше командование не подписывают. Командованию просто-напросто на*** на всех военнослужащих».

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Также военнослужащие общаясь с журналистами подтвердили причастность к убийствам мирных жителей — говорят, выполняли приказ комбрига Азатбека Омурбекова.

По словам одного из собеседников, военные РФ по приказу расстреляли от трех до четырех машин с мирными жителями. Омурбеков кроме того приказывал убивать «всех, у кого телефоны найдете».

Кроме того, российское командование в Андреевке Киевской области не только отдавало приказы об убийстве мирных жителей, но и активно обворовывало дома местных. Так, заместитель командира по тылу Вячеслав Клобуков украл сервиз, «чтобы командование ело из хорошей посуды». Не говоря об украденных у местных холодильниках, ноутбуках и даже столах и стульях.

Кроме того, командование бригады докладывало высшему руководству искаженную информацию об успехах на линии фронта.

«Омурбеков просил докладывать, что „уничтожен не один танк, а три; нет, пять“», — говорит собеседник издания.

Также при обстреле командиры заставляли солдат позировать для фотоотчетов на фоне боевых машин.

Напомним, командир 64-й отдельной мотострелковой бригады вооруженных сил РФ Азатбек Омурбеков, причастный к зверствам в Буче, получил после этого повышение, а самой бригаде диктатор Владимир Путин дал почетное звание «гвардейской».

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После бегства российских оккупантов из Киевской области в начале апреля 2022 года мир увидел результаты их зверства, жертвами которого стали сотни мирных людей. В Буче, Ирпене и по Житомирской трассе обнаружили тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.

По последним данным в Киевской области после освобождения от российских захватчиков было обнаружено 1348 тел гражданских, погибших от рук оккупантов. Из них 458 тел нашли на территории Бучи. 90% гражданских, погибших во время захвата города российскими оккупантами, были расстреляны.

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что резня, которую российские оккупанты устроили в Буче, была умышленной. Мэр Бучи Анатолий Федорук рассказал, что российские военные составили списки жителей города, которых они собирались убить.

14 апреля Верховная Рада признала действия России и ее армии геноцидом украинского народа.

Лидеры западных стран решительно осудили военные преступления российской армии и призвали к расследованию и привлечению виновных к ответственности.

В то же время Россия цинично отвергло обвинения в преступлениях, совершенных российскими военными в Буче. Кремль распространяет пропагандистский тезис, что все фото и видео из Бучи и других городов в окрестностях Киева якобы были постановочными, а тела «специально разложили» на улицах городов для создания «картинки» для СМИ. Эту абсурдную версию поддерживают чиновники РФ на самом высоком уровне.

Редактор: София Лазарова

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Теги:   Россия Буча Киевская область Войска РФ Российские военные Российская армия Военное преступление Контрактники Война России против Украины

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