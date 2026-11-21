Российский контейнеровоз Sparta II, находящийся под санкциями и подчиняющийся Министерству обороны РФ, загорелся после удара украинских дронов и дрейфовал в территориальные воды Финляндии в восточной части Финского залива.

Об этом в субботу, 21 ноября, сообщает финский общественный вещатель Yle.

Командующий Пограничной охраной Финляндии Илья Ильин сообщил журналистам, что судно получило повреждения в территориальных водах России, после чего потеряло управление и оказалось в зоне ответственности финских морских спасателей. По его словам, в данный момент корабль находится примерно на траверзе города Ловийса.

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Вокруг контейнеровоза установлена запретная зона для обеспечения безопасности; угрозы для других судов или населения на данный момент нет. В то же время пожар на борту до сих пор не удалось взять под контроль.

«Не могу сказать, насколько велика опасность взрыва. Факт в том, что пожар еще не локализован, так что вполне возможно, что там еще будут происходить взрывы. Если огонь долгое время останется неконтролируемым, судно может даже затонуть», — предупредил Ильин.

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Экипаж судна пытается самостоятельно потушить возгорание, в то время как финские пограничники руководят морской спасательной операцией и прорабатывают варианты эвакуации моряков.

По словам Ильина, пограничная охрана не исключает наличия на борту вооружения или военной техники.

«Это контейнеровоз, о котором известно, что он связан с вооруженными силами России. Возможно, на борту находятся военные грузы, но на данный момент подтвердить это невозможно», — отметил командующий.

Он добавил, что приоритетом для финской стороны являются спасение людей и предотвращение экологической катастрофы. Вопрос о том, доставят ли экипаж в Финляндию и будут ли буксировать само судно в финский порт, пока не решен.

Ранее 21 ноября Вооруженные силы Финляндии сообщили, что в международных водах Финского залива, к западу от острова Гогланд, загорелось российское торговое судно, которое направлялось в Калининград и, вероятно, было атаковано беспилотниками. Тогда отмечалось, что поврежденное судно дрейфует в сторону территориальных вод Финляндии, а к месту происшествия направились пограничники.

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Контейнеровоз Sparta II находится под санкциями США и подчиняется Министерству обороны РФ. Судно неоднократно задействовалось для перевозки военных грузов для нужд российской армии, в частности в рамках так называемого Сирийского экспресса.