Консул встретится с Сущенко в российском СИЗО на следующей неделе - адвокат

Адвокат незаконно осужденного в РФ украинского журналиста Романа Сущенко Марк Фейгин и консул Геннадий Брескаленко посетят его 9 и 12 июля.

Об этом сообщил Марк Фейгин, передает Укринформ.

"Геннадий Брескаленко пойдет в СИЗО к Роману Сущенко 9 июля. Я сам, согласно состоявшейся накануне жеребьевке, пойду к нему 12 июля", - отметил Фейгин.

Также известно, что Сущенко собирается написать обращение к некоторым публичным политикам. Оно будет посвящено нынешней ситуации, сложившейся в обсуждении возможности обмена заключенными между Россией и Украиной, и главное – позиции Кремля по этому вопросу.

Московский городской суд признал украинского журналиста Романа Сущенко виновным в "шпионаже" и приговорил его к 12 годам колонии строгого режима.

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В ФСБ РФ считают, что украинский журналист, который на протяжении последних шести лет работал корреспондентом информационного агентства Укринформ во Франции, был полковником украинской военной разведки и собирал секретные сведения о деятельности российской армии и Национальной гвардии.