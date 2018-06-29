29 июня 2018, пятница

Консул встретился с украинцами, которые не могут вылететь из Туниса

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Аэропорт города Монастир
Фото: Monastir Habib Bourguiba International Airport

Аэропорт города Монастир

С туристами, которые не могут вылететь из Туниса в Украину, встретился консул.

"Консул проводит встречу с украинскими туристами в городе Монастир (Тунис). Пытаемся урегулировать ситуацию", - написал начальник управления консульского обеспечения МИД Василий Кирилич в Twitter.

Напомним, что в аэропорту Туниса застряло около 300 украинских туристов.

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