Консул встретился с украинцами, которые не могут вылететь из Туниса

С туристами, которые не могут вылететь из Туниса в Украину, встретился консул.

"Консул проводит встречу с украинскими туристами в городе Монастир (Тунис). Пытаемся урегулировать ситуацию", - написал начальник управления консульского обеспечения МИД Василий Кирилич в Twitter.

Консул проводит встречу с украинскими туристами в м.Монастир (Тунис). Пытаемся урегулировать ситуацию. Повторно обращаем внимание Украинской к взвешенному выбору туроператора, планируя поездку за границу. https://t.co/1QZThTHlvA - Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) 29 июня 2018 г.

Напомним, что в аэропорту Туниса застряло около 300 украинских туристов.