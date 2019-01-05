Консул проверяет наличие украинцев на борту атакованного пиратами судна в Бенине – МИД
Украинский консул выясняет информацию относительно наличия украинцев среди захваченных в Бенине моряков грузового судна.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на официального представителя департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василия Кирилича.
"Консул сейчас выясняет все обстоятельства по этому факту", – заявил Кирилич.
Ранее российские СМИ сообщили, что пираты в ночь на 2 января атаковали у берегов Бенина судно MSC Mandy, на борту которого находились 23 гражданина РФ и один украинец. Пираты похитили шестерых россиян, остальные 18 членов экипажа не пострадали.