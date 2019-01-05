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Консул проверяет наличие украинцев на борту атакованного пиратами судна в Бенине – МИД

Сегодня, 11:58
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Сообщается о 23 граждан РФ и одном украинце на борту

Украинский консул выясняет информацию относительно наличия украинцев среди захваченных в Бенине моряков грузового судна.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на официального представителя департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василия Кирилича.

"Консул сейчас выясняет все обстоятельства по этому факту", – заявил Кирилич.

 

Ранее российские СМИ сообщили, что пираты в ночь на 2 января атаковали у берегов Бенина судно MSC Mandy, на борту которого находились 23 гражданина РФ и один украинец. Пираты похитили шестерых россиян, остальные 18 членов экипажа не пострадали.

Теги:   Судно Пираты

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