Мирослав Маринович
Добавленная стоимость украинцев
Маша Ефросинина
Выдохните. Как бороться со стрессом
Дмитрий Запорожец
Равиоли с морковью и щеки океанических рыб. Пять лучших ресторанов мира для меня
Олеся Островская-Лютая
Человек и Чернобыль
Спецтема: Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины Выборы в Раду

Конституционный суд Молдовы отменил решение о роспуске парламента

15 июня, 14:55
Цей матеріал також доступний українською
Конституционный суд Молдовы отменил решение о роспуске парламента - фото

Frank via Flickr

Политический кризис в Молдавии

Конституционный суд Молдовы отменил решение о нелегитимности действий парламента, которые привели к политическому кризису в Молдове.

Об этом сообщает Ziarul de Gardă.

Суд аннулировал свои решения после того, как Демократическая партия Молдовы объявила о выходе в оппозицию, а президент Игорь Додон обратился к судьям с просьбой пересмотреть принятые ими решения.

Читайте также:

Напомним, что вечером 14 июня в Молдове старое правительство Павла Филипа в полном составе ушло в отставку.

До недавнего времени в стране действовали два правительства — новое правительство во главе с премьером Майей Санду и старое правительство Павла Филипа, который имел поддержку Конституционного суда.

Легитимность нового правительства Молдовы признали США, ЕС, а также РФ. Президент Игорь Додон высказался в поддержку правительства Санду.

Теги:   Игорь Додон Молдова

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Журнал НВ (№ 21)

Парламентские списки

Благодаря двум новым политсилам парламент ждет беспрецедентное в истории Украины обновление

Читать журнал

Главное

События

Сегодня, 11:03

img
Сообщения о занятии украинскими военными позиций в Донецке оказались фейком — ООС
Страны

Сегодня, 12:45

img
В США на выпускном произошла стрельба, один человек погиб и семеро пострадали
Геополитика

Сегодня, 03:05

img
Британия и РФ рассматривают возможность встречи Мэй и Путина — The Guardian

Выбор редакции

Экономика

Сегодня, 09:45

img
После сериала на HBO. Кто заработает на росте туристического потока в Чернобыль
События

Сегодня, 09:06

img
От парада до прайда. Как изменилось отношение украинцев к ЛГБТ-сообществу за годы проведения Марша равенства
Food&Drink

Сегодня, 11:05

img
Гастрономической топ. Пять самых впечатляющих ресторанов по мнению Дмитрия Запорожца

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться