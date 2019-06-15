Конституционный суд Молдовы отменил решение о роспуске парламента 15 июня, 14:55 Цей матеріал також доступний українською Frank via Flickr Политический кризис в Молдавии Frank via Flickr

Конституционный суд Молдовы отменил решение о нелегитимности действий парламента, которые привели к политическому кризису в Молдове.

Об этом сообщает Ziarul de Gardă.

Суд аннулировал свои решения после того, как Демократическая партия Молдовы объявила о выходе в оппозицию, а президент Игорь Додон обратился к судьям с просьбой пересмотреть принятые ими решения.

Напомним, что вечером 14 июня в Молдове старое правительство Павла Филипа в полном составе ушло в отставку.

До недавнего времени в стране действовали два правительства — новое правительство во главе с премьером Майей Санду и старое правительство Павла Филипа, который имел поддержку Конституционного суда.

Легитимность нового правительства Молдовы признали США, ЕС, а также РФ. Президент Игорь Додон высказался в поддержку правительства Санду.