Конституционный суд Молдовы отменил решение о роспуске парламента
Конституционный суд Молдовы отменил решение о нелегитимности действий парламента, которые привели к политическому кризису в Молдове.
Об этом сообщает Ziarul de Gardă.
Суд аннулировал свои решения после того, как Демократическая партия Молдовы объявила о выходе в оппозицию, а президент Игорь Додон обратился к судьям с просьбой пересмотреть принятые ими решения.
Напомним, что вечером 14 июня в Молдове старое правительство Павла Филипа в полном составе ушло в отставку.
До недавнего времени в стране действовали два правительства — новое правительство во главе с премьером Майей Санду и старое правительство Павла Филипа, который имел поддержку Конституционного суда.
Легитимность нового правительства Молдовы признали США, ЕС, а также РФ. Президент Игорь Додон высказался в поддержку правительства Санду.