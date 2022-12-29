Суд во Франции отправил Жеваго под экстрадиционный арест — УП 29 декабря, 20:08 Константин Жеваго (Фото:НВ)

Суд во французском городе Шамбери отправил под экстрадиционный арест украинского бизнесмена и бывшего народного депутата Константина Жеваго. Об этом сообщает Украинская правда в четверг, 29 декабря, со ссылкой на пресс-службу Госбюро расследований.

По данным ГБР, решение приняли накануне, 28 декабря. Жеваго будет находиться под стражей, пока французские правоохранители будут рассматривать запрос Украины о его экстрадиции.

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Журналист УП Михаил Ткач написал в Facebook, что еще 28 декабря яхта Жеваго ожидала возле аэропорта Мале на Мальдивах.

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