20 сентября 2018, четверг

Консерваторы готовят отставку Терезы Мэй на 2019 год - The Telegraph

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Тереза Мэй может покинуть свой пост

Тереза Мэй может покинуть свой пост

Британская газета The Telegraph сообщает, что депутаты Консервативной партии Великобритании намерены предложить премьер-министру страны Терезе Мэй уйти в отставку в марте 2019 года.

Издание напоминает, что март считает месяцем, когда для страны наступит дедлайн по выходу из состава Евросоюза.

По данным журналистов, у них есть список потенциальных кандидатов, который могут возглавить правительство после Мэй.

В частности, консерваторы сомневаются в возможностях экс главы МИД Бориса Джонсона, а его сменика Джереми Ханта называют "темной лошадкой".

Ранее СМИ сообщали, что в парламенте Великобритании около 50 депутатов из Консервативной партии обсудили возможность отставки Терезы Мэй с должности премьер-министра.

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