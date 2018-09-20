Консерваторы готовят отставку Терезы Мэй на 2019 год - The Telegraph

Британская газета The Telegraph сообщает, что депутаты Консервативной партии Великобритании намерены предложить премьер-министру страны Терезе Мэй уйти в отставку в марте 2019 года.

Издание напоминает, что март считает месяцем, когда для страны наступит дедлайн по выходу из состава Евросоюза.

По данным журналистов, у них есть список потенциальных кандидатов, который могут возглавить правительство после Мэй.

В частности, консерваторы сомневаются в возможностях экс главы МИД Бориса Джонсона, а его сменика Джереми Ханта называют "темной лошадкой".

Ранее СМИ сообщали, что в парламенте Великобритании около 50 депутатов из Консервативной партии обсудили возможность отставки Терезы Мэй с должности премьер-министра.