Консерваторы готовы отстранить от власти премьера Мэй - СМИ

Консервативная партия Великобритании имеет достаточно голосов для начала процедуры отставки действующего премьер-министра Терезы Мэй, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Об этом агентство сообщает со ссылкой на надежный источник BrexitCentral в правительственных кругах.

"48 писем от консервативных законодателей c поддержкой вотума недоверия премьер-министру Терезей Мэй", - сообщил агентству редактор BrexitCentral.

14 ноября премьер-министр Мэй заявила, что кабинет министров поддержал проект соглашения по Brexit после "бурных" прений.

Во время краткого выступления перед СМИ Мэй заявила, что "проект соглашения о выходе из Европейского Союза был лучшим, о котором можно было бы договориться". Еще летом 2018 года Кабинет министров согласовал план создания свободной торговой зоны между Британией и ЕС, которая будет касаться промышленной и сельскохозяйственной продукции, так называемый "мягкий Brexit".

План премьера не поддерживает ряд влиятельных членов Консервативной партии.

15 ноября, из-за несогласия с условиями соглашения в отставку ушел министр по вопросам Brexit Доминик Рааб. Также в отставку ушла министр труда и по делам пенсий Эстер Маквей.

Глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что окончательное соглашение по выходу Великобритании из ЕС могут принять уже 25 ноября, "если не произойдет ничего чрезвычайного".

Летом 2018 года Кабинет министров Великобритании согласовал план создания свободной торговой зоны между Британией и ЕС, которая будет касаться промышленной и сельскохозяйственной продукции, так называемый "мягкий Brexit".