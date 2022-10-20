«Я был готов умереть». Член семьи Кеннеди рассказал, что воевал в Украине в рядах Интернационального легиона 20 октября, 19:13 Конор Кеннеди (Фото:jconorkennedy/Instagram)

Внучатый племянник 35-го президента США Джона Кеннеди, 28-летний Конор Кеннеди заявил, что защищал Украину в рядах Интернационального легиона.

Кеннеди опубликовал в своем Instagram пост, в котором рассказал, что был глубоко тронут происходящим в Украине и хотел помочь. По его словам, услышав об Интернациональном легионе, «я знал, что пойду, и на следующий день я пошел в посольство, чтобы записаться». Кеннеди написал, что назвал свое настоящее имя только одному человеку, потому что не хотел особого отношения к себе, и не говорил о своем решении членам семьи и друзьям, кроме одного человека.



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«У меня не было военного опыта, и я не был метким стрелком, но я мог носить тяжести и быстро учился. Я был готов умереть там. И вскоре они согласились отправить меня на северо-восточный фронт. Я провел в Украине немного времени, но многое увидел и ощутил. Быть солдатом понравилось мне больше, чем я ожидал. Это пугает. Но жизнь проста, а награда за мужество и добрые дела значительна», — сказал он.

Он написал, что его друзья в Украине знают, почему он должен был вернуться, и что он всегда будет перед ними в долгу. Кеннеди добавил, что его побратимы, которые присоединились к Интернациональному легиону из разных стран, — самые храбрые люди, которых он когда-либо встречал, и истинные борцы за свободу: «Как и граждане, которых я знаю, многие из которых потеряли все в долгой борьбе против олигархата и за демократическую систему. Они знают, что это не война между равными, это революция».

В конце сообщения Кеннеди написал, что война России против Украины «определит судьбу демократии в этом столетии», и призвал поддержать Киев, присоединяясь к легиону, отправляя лекарства или помогая на границе.

«Каждый день люди там жертвуют всем ради прочного мира, и они не должны действовать в одиночку», — добавил он.