Конгрессмены выдвинули Трампа на Нобелевскую премию мира

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Конгрессмены считают, что Трамп заслужил премию за налаживание отношений с КНДР

Конгрессмены считают, что Трамп заслужил премию за налаживание отношений с КНДР

18 конгрессменов подписали письмо-обращение в Нобелевский комитет, предложив отдать Нобелевскую премию мира президенту США Дональду Трампу.

Представители Конгресса считают, что Трамп заслужил награду за налаживание отношений с КНДР, передает Fox News.

"Мы, члены Конгресса США, нижеподписавшиеся, с уважением номинируем президента Дональда Трампа на получение Нобелевской премии мира в 2019 году, признавая его усилия по прекращению Корейской войны, денуклеаризации Корейского полуострова, а также привнесения мира в регион", - говорится в письме.

Ранее СМИ сообщили, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын согласился провести встречу с президентом США Дональдом Трампом в селе Пханмуджом, которое находится на границе с Южной Кореей. Встреча должна пройти в конце мая.

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