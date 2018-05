Конгрессмены выдвинули Трампа на Нобелевскую премию мира

18 конгрессменов подписали письмо-обращение в Нобелевский комитет, предложив отдать Нобелевскую премию мира президенту США Дональду Трампу.

Представители Конгресса считают, что Трамп заслужил награду за налаживание отношений с КНДР, передает Fox News.

"Мы, члены Конгресса США, нижеподписавшиеся, с уважением номинируем президента Дональда Трампа на получение Нобелевской премии мира в 2019 году, признавая его усилия по прекращению Корейской войны, денуклеаризации Корейского полуострова, а также привнесения мира в регион", - говорится в письме.

