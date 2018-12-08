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Конгресс украинцев Канады избрал нового президента

Сегодня, 00:13
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Президенты Всемирного конгресса украинцев Павел Грод и Конгресса украинцев Канады Александра Хичий

Фото: www.ucc.ca

В Конгрессе украинцев Канады избрали нового президента - им стала Александра Хичий, говорится на официальном сайте Конгресса.

Как отмечается, Хичий уже принесла присягу и приступила к исполнению своих обязанностей.

До своего избрания она занимала должность первого вице-президента Конгресса украинцев Канады. Также она является исполнительным директором Канадской ассоциации корпоративных юристов.

"Президент Хичий имеет долгую и успешную историю очильництва в обществе и профессиональной жизни, и я уверен, что она вместе с нашим замечательным Советом директоров продолжать умело руководить Конгрессом украинцев Канады", - сказал экс-президент КУК Павел Грод, который в ноябре был избран президентом Мирового конгресса украинцев.

Теги:   Канада

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