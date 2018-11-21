Конгресс США расследует нарушение правил переписки Иванкой Трамп

Комитет по надзору Палаты представителей Конгресса США проведет расследование случаев использования дочерью и советником американского президента Иванкой Трамп личной электронной почты для правительственных целей.
Об этом заявил член нижней палаты демократ Элайджа Каммингс, сообщает DW.
Расследование будет запущено в январе 2019 года, после того как демократы официально получат контроль над Палатой представителей, добиться которого им удалось по итогам промежуточных выборов в Конгресс США 6 ноября.
Ранее газета The Washington Post сообщала, что дочь и советник президента США Иванка Трамп нарушила правила и вела служебную переписку через личную электронную почту.
Иванка Трамп с личной почты часто отправляла письма, в которых говорилось о работе в Белом доме.
Источники газеты рассказали, что свои действия она объяснила тем, что не знала о запрете на использование личной почты.
Комментируя инцидент, президент США Дональд Трамп заявил, что переписка его дочери не содержала секретную информацию.
Он также добавил, что все письма Иванки Трамп находятся в президентском архиве.
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