Конгресс США готовит новые законы против энергетического сектора России, включая Северный поток-2 Сегодня, 11:38 19 Цей матеріал також доступний українською На рассмотрении Конгресса находится около 10 законопроектов, направленных против энергетического сектора России Фото: pixabay.com

Конгресс США рассматривает около десяти законопроектов, которые направлены против энергетического сектора России.

Как заявил помощник госсекретаря США по энергоресурсам Фрэнсис Фэннон, среди них в частности, закон против газопровода Северного потока-2, который может быть принят уже на этой неделе, сообщает DW.

"Мы ожидаем, что Конгресс примет решение по этому вопросу, и давление на российский энергетический сектор в результате будет только возрастать", - сказал Фэннон.

По его словам, Северный поток-2 является инструментом, с помощью которого Россия хочет усилить зависимость стран-импортеров, поэтому США призывают всех партнеров России выйти из данного проекта.

Фэннон отметил, что ключом к сохранению энергетической независимости Европы является диверсификация энергетики.

В этой связи чиновник упомянул о нескольких проектах, направленных на достижение этой цели, - строительстве связующего газопровода между Грецией и Болгарией, синхронизации электросетей стран Балтии с континентальной Европой и строительстве терминала по приему сжиженного природного газа (СПГ) в Хорватии.

Напомним, группа из 39 американских сенаторов призвала администрацию Дональда Трампа использовать "все имеющиеся в ее распоряжении средства" для предотвращения строительства газопровода Северный поток-2.

Ранее против Северного потока-2 выступила Эстония.

Перед этим в Вильнюсе руководители парламентов Польши, Литвы и Латвии подписали письмо с предупреждением об опасности газопровода Северный поток-2, адресованное главам парламентов европейских стран. Впоследствии премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал проект "крайне опасным".

Северный поток 2 – российский газопровод, который строит компания Nord Stream 2 AG. Единственным акционером последней является Газпром. Длина газопровода составит 1,2 тыс. км, а общая мощность с уже существующим Северным потоком – 55 млрд куб. м газа.

Северный поток 2 проляжет вдоль газопровода Северный поток по дну Балтийского моря до немецкого города Грайфсваль, чтобы минимизировать прокачку газа через Украину.