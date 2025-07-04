Глава зарубежного комитета Палаты представителей призвал администрацию Трампа возобновить поставки оружия Украине

Почетный председатель Комитета по иностранным делам Палаты представителей США Майкл Маккол, представитель Республиканской партии, обратился к администрации Дональда Трампа с требованием как можно быстрее возобновить военную помощь Украине.

В заметке в соцсети Х он отметил, что, по выводам высокопоставленных американских военных, передача оружия Украине не влияет на боеготовность Вооруженных сил США.

«Поэтому я призываю администрацию как можно быстрее возобновить процесс поставки», — написал он.

Маккол также подчеркнул, что решение отдельных чиновников Пентагона блокировать передачу вооружения лишь вредит усилиям президента Дональда Трампа достичь мира.

Реклама

3 июля представитель Пентагона Шон Парнелл заявил, что США приостановили предоставление военной помощи не только Украине, но и другим партнерам — в рамках внутреннего пересмотра оборонных резервов. В США хотят быть уверенными, что не ослабляют собственную безопасность, оказывая поддержку за границу.

1 июля пресс-секретарь Белого дома Анна Келли подтвердила решение США о прекращении поставок в Украину некоторого оружия после обзора помощи Министерством обороны и поддержки других стран. По данным Politico, речь идет о некоторых ракетах для систем ПВО и других высокоточных боеприпасах. Решение было принято из-за беспокойства по поводу чрезмерного сокращения арсеналов США.

2 июля Министерство обороны Украины заявило, что Украина не получала официальных сообщений об остановке или изменении графиков поставок согласованной ранее военной помощи со стороны США и сейчас уточняет детали.

МИД Украины написал, что заместитель главы ведомства Марьяна Беца встретилась с временным поверенным в делах США в Украине Джоном Гинкелем для обсуждения этого вопроса и консультаций.

Инфографика: NV

В свою очередь Axios со ссылкой на источники сообщал, что Трамп во время телефонного разговора 4 июля сказал Зеленскому, что хочет помочь с ПВО, и пообещал разобраться с приостановкой помощи США.

В тот же день телеканал NBC News со ссылкой на трех американских чиновников отмечал, что решение Министерства обороны США о прекращении поставок вооружений в Украину не было обоснованным, в частности анализ показал, что пакеты помощи Киеву не поставят под угрозу американские запасы боеприпасов.