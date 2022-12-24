Штурм Капитолия. Комитет Конгресса рекомендует запретить Трампу занимать государственные должности 24 декабря, 06:41 Финальный отчет Конгресса о событиях 6 января 2021 года (Фото:REUTERS/Julio-Cesar Chavez)

Комитет Конгресса США опубликовал свой финальный отчет по поводу событий 6 января 2021 года, когда состоялась попытка штурма Капитолия сторонниками бывшего главы Белого дома Дональда Трампа.



Отчет составляет 814 страниц. За время расследования за 18 месяцев опросили более 1000 свидетелей, провели 10 слушаний и получили более миллиона страниц документов.



Вину за события 6 января возлагают в целом на Дональда Трампа. Подчеркивается, что "штурм Капитолия и связанные волнения серьезно угрожали демократии и поставили под угрозу жизнь американских законодателей".



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Минюсту рекомендовано открыть производство против Трампа по 4 статьям: препятствование официальному заседанию Конгресса, заговору в целях обмана Соединенных Штатов, ложным заявлениям и пособничеству или подстрекательству к восстанию. Также предлагается запретить ему занимать государственные должности в будущем.

6 января 2021 года Конгресс США собрался, чтобы утвердить победу демократа Джо Байдена на президентских выборах. Однако заседание пришлось прервать, поскольку сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса.



Незадолго до, во время или сразу после штурма Капитолия умерли пять человек, более 100 полицейских пострадали. По данным СМИ, началу августа 2021 года четыре офицера полиции, противостоявших захватчикам Капитолия, покончили с собой.



После штурма в Капитолии возобновилось совместное заседание двух палат Конгресса, на котором официально утвердили итоги президентских выборов и победу Байдена.



13 января Палата представителей приняла резолюцию об импичменте Трампа. Дело передали в Сенат, который спустя месяц признал его невиновным в подстрекательстве к штурму Капитолия. Для импичмента не хватило 10 голосов.



Джо Байден говорил, что вина его предшественника неоспорима, хотя ему и не объявили импичмент.

Це не спроба перевороту, це - спроба бунту. Аналізуємо захоплення Капітолію https://www.youtube.com/embed/hrZjv_dsEwY