Палата представителей провалила уже шесть попыток выбрать спикера, взята пауза 5 января, 01:16 Результаты голосования в Конгрессе (Фото:REUTERS/Sarah Silbiger)

Палата представителей США (Конгресс) провалила уже шестую попытку выбрать спикера. Кандидатуру республиканца Кевина Маккарти снова не поддержали.

Об этом сообщает CNN.

После нескольких неудачных попыток в Палате представителей решили взять паузу. Следующее голосование возобновится в 3:00 по киевскому времени.

Маккарти — первый за 100 лет человек, не сумевший получить место спикера Палаты при первом голосовании. В январе 2023 года Палата представителей перешла под контроль республиканцев, получивших 222 места из 434 на промежуточных выборах.



Видео дня