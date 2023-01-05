Палата представителей провалила уже шесть попыток выбрать спикера, взята пауза
Результаты голосования в Конгрессе (Фото:REUTERS/Sarah Silbiger)
Палата представителей США (Конгресс) провалила уже шестую попытку выбрать спикера. Кандидатуру республиканца Кевина Маккарти снова не поддержали.
Об этом сообщает CNN.
После нескольких неудачных попыток в Палате представителей решили взять паузу. Следующее голосование возобновится в 3:00 по киевскому времени.
Маккарти — первый за 100 лет человек, не сумевший получить место спикера Палаты при первом голосовании. В январе 2023 года Палата представителей перешла под контроль республиканцев, получивших 222 места из 434 на промежуточных выборах.