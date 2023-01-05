Палата представителей провалила уже шесть попыток выбрать спикера, взята пауза

5 января, 01:16
Поделиться:
Результаты голосования в Конгрессе (Фото:REUTERS/Sarah Silbiger)

Результаты голосования в Конгрессе (Фото:REUTERS/Sarah Silbiger)

Палата представителей США (Конгресс) провалила уже шестую попытку выбрать спикера. Кандидатуру республиканца Кевина Маккарти снова не поддержали.

Об этом сообщает CNN.

После нескольких неудачных попыток в Палате представителей решили взять паузу. Следующее голосование возобновится в 3:00 по киевскому времени.

Читайте также:
Четыре раза не смогли выбрать спикера. Байден прокомментировал проблемы республиканцев в Палате представителей

Маккарти — первый за 100 лет человек, не сумевший получить место спикера Палаты при первом голосовании. В январе 2023 года Палата представителей перешла под контроль республиканцев, получивших 222 места из 434 на промежуточных выборах.

Видео дня

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   США Конгресс США

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X