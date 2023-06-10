В Конгресс внесли резолюцию с призывом к Байдену передать ВСУ ракеты ATACMS 10 июня, 05:39 Ракеты ATACMS (Фото:andriy_ht/Twitter)

Представители комитета по иностранным делам Палаты представителей США из двух партий внесли резолюцию с призывом передать ВСУ ракеты ATACMS.

Об этом сообщает Европейская правда.



Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Майкл Маккоул заявил, что если США не передадут Украине все необходимое оружие, то будут способствовать затягиванию войны.

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«Успех украинского контрнаступления напрямую связан с военной помощью, которую предоставляют США и наши союзники. Поэтому крайне обидно, что администрация задерживает миллиарды долларов военного финансирования, которые можно было бы немедленно передать Украине и в свою очередь помочь ее Вооруженным силам существенно изменить ситуацию на поле боя», — заявил политик.

В резолюции отмечается, что США и страны-союзники совместно владеют тысячами ракет ATACMS.

Если Конгресс примет резолюцию, то администрацию Джо Байдена призовут «немедленно передать Украине достаточное количество ATACMS для ускорения победы Украины».

Ранее в Пентагоне заявили, что предоставление Украине британских Storm Shadow не повлияло на позицию Вашингтона по дальнобойным ракетам. В то же время американские конгрессмены продолжают призывать Байдена передать Киеву оружие большей дальности.

Глава Минобороны Алексей Резников говорил, что страны Запада не передают Украине дальнобойные американские ракеты ATACMS, потому что их не так много в мире, а также они до сих пор опасаются, что ВСУ будут наносить удары по территории РФ.

Инфографика: NV