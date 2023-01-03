Республиканец Маккарти впервые за сто лет не смог стать спикером Палаты представителей США с первого раза 3 января, 21:25 Кевин Маккарти (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Республиканец Кевин Маккарти не смог с первого раза стать спикером Палаты представителей США в первый день контроля Республиканской партии над Палатой после промежуточных выборов. Об этом сообщает The Guardian во вторник, 3 января.

Обновлено в 22:31. Результаты второго тура голосования пока официально не объявили, но уже очевидно, что Маккарти опять потерпел поражение. Демократ Джеффрис получил 212 голосов, Маккарти — 203, а его однопартиец Джим Джордан, которого выдвинул противник Маккарти Мэтт Гетц — 19, пишет The Guardian.

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В ходе поименного голосования демократ Хаким Джеффрис набрал 212 голосов, Маккарти — 203, а республиканец Энди Биггс — десять. Для победы Маккарти нужно было 218 голосов и, как пишет издание, технически мог их набрать, учитывая количество республиканцев в Палате, но потерпел поражение — за него отказался голосовать ряд представителей его же партии.



The Guardian отмечает, что это «первый человек за 100 лет (с 1923 года), который не смог получить место спикера при первом голосовании». Теперь Палата, которая остается без спикера, должна провести второй тур голосования. Предыдущая спикер, демократ Нэнси Пелоси поддержала Хакима Джеффриса.

«Затянувшиеся выборы спикера могут подорвать надежды республиканцев в Палате на быстрое продвижение по законодательным приоритетам, среди которых экономика, энергетическая независимость США и безопасность границ», — пишет агентство Reuters.