Конгресс США не включил в новый проект бюджета требование Трампа о стене на границе с Мексикой Сегодня, 11:17 140 Цей матеріал також доступний українською forcal35//pixabay.com Конгресс не включил в бюджет требование Трампа о стене на границе с Мексикой forcal35//pixabay.com

Конгресс США доработал законопроект о бюджете, который не предусматривает выполнение требования президента Дональда Трампа о выделении $5,7 миллиарда на строительство стены на границе с Мексикой, но может позволить избежать приостановки работы правительства.

Как сообщает Reuters, накануне конгрессмены внесли заключительные правки в текст законопроекта о финансировании министерства внутренней безопасности (DHS), а также ряда других федеральных ведомств до 30 сентября, конца текущего финансового года.



"Это соглашение предусматривает отказ от выделения требуемых президентом Трампом средств на строительство стены и включает несколько ключевых мер для того, чтобы сделать нашу иммиграционную систему более гуманной", - сказала председатель комитета Палаты представителей по ассигнованиям, демократ Нита Лоуи.

По словам помощников в Конгрессе, итоговая версия законопроекта позволит администрации Трампа получить дополнительные $1,37 миллиарда на строительство новых физических барьеров на юго-западной границе, что значительно меньше, чем требует президент США.

Сенат и Палата представителей хотят принять законопроект в четверг, 14 февраля, стремясь успеть до крайнего срока - полуночи пятницы.

Таким образом они дадут Трампу время изучить инициативу и утвердить законопроект до того момента, как истечет срок временного финансирования около четверти правительственных ведомств.

Напомним, 25 января президент США Дональд Трамп подписал законопроект о временном восстановлении работы правительства – до 15 февраля. Конгрессу предоставлен трехнедельный период для согласования долгосрочного проекта бюджетных расходов.

