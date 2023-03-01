Спор в Конгрессе США. Пентагон отразил нападки республиканцев против помощи Украине, число сторонников передачи F-16 растет — NYT 1 марта, 16:03 Заместитель министра обороны США Колин Каль отвечает на вопросы конгрессменов, 28 февраля 2023 года (Фото:REUTERS/Elizabeth Frantz)

В Конгрессе США растут опасения относительно затрат на оборонную помощь Украине: 28 февраля высокопоставленным чиновникам Пентагона пришлось отстаивать позицию администрации Джо Байдена перед нападками ряда республиканцев и даже отдельных демократов.

Об итогах слушаний в Палате представителей США, которые были посвящены оборонной поддержке Украины и инициированы Республиканской партией, рассказывает в своем материале New York Times.

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«На Капитолийском холме усилились опасения относительно высокой стоимости поставок оружия Киеву, — делает NYT вывод по результатам слушаний. — Растущие сомнения ставят под угрозу то, что до сих пор было прочным двухпартийным консенсусом в пользу такой помощи, и могут усложнить администрации Байдена процесс утверждения средств в Конгрессе, необходимых для пополнения счетов военной помощи. Переломный момент в финансировании может наступить уже этим летом, на несколько месяцев ранее, чем ожидалось «.

И хотя большинство в Конгрессе по-прежнему привержено поддержке Украины, слушания также показали, что члены обеих партий обеспокоены тем, насколько позиция т.н. «решительного меньшинства» может ослабить такую твердость, если война будет затягиваться. В это условное меньшинство входят правые республиканцы, которые выступают против участия США в зарубежных конфликтах, и либеральные «антивоенные демократы», напоминает NYT.

В качестве иллюстрации упреков в адрес Пентагона издание приводит заявление республиканца Эндрю Клайда (штат Джорджия), откровенного критика финансирования Украины. В своих вопросах чиновникам Минобороны он озвучил [ложные] подозрения относительно утери и перенаправления поставляемого Украине оружия и гипотетического мошенничества. «Отчетность о поставляемом оружии имеет важнейшее, первостепенное значение — особенно о наиболее секретном оружии, — чтобы гарантировать, что оно используется по назначению, а не для гнусных целей», — заявил Клайд Роберту Сторчу, генеральному инспектору Пентагона.

В свою очередь, Сторч и другие чиновники Пентагона заявили на слушаниях в Конгрессе об отсутствии подтвержденных случаев использования поставленного Украине оружия в ненадлежащих целях — но его заявления не заставили критиков замолчать, отмечает NYT.

«Вы не можете засвидетельствовать, что во время этого конфликта мы всегда соблюдали требования о мониторинге конечного использования [вооружений], не так ли?» — настаивал конгрессмен Мэтт Гетц, республиканец из Флориды, обращаясь к Сторчу.

Ряд вопросов, выражавших обеспокоенность расходами на поддержку Украины, прозвучали и от Демократической партии. Ро Ханна, конгрессмен-демократ от штата Калифорния, призвал чиновников Пентагона прояснить будущие объемы средств в поддержку Украины. «Как вы думаете, сколько еще раз Конгресс должен будет выделять помощь? — обратился Ро Ханна к Колину Калю, заместителя министра обороны США. — Как вы думаете, что в итоге будет конечною целью?».

В ответ на подобные заявления руководители Пентагона не стали озвучивать ни конкретные цифры, ни сроки, в которые они будут запрашивать дополнительные средства. Чиновники Минобороны США попытались разъяснить конгрессменам, что капризы и превратности войны сделали невозможным соблюдение каких-либо графиков.

«У меня нет ощущения, будут ли они [затраты на помощь Украине] расти или снижаться. Я просто знаю, что мы планируем [обеспечить] настолько эффективные силы сдерживания, в каких только будет нуждаться Украина», — сказала на слушаниях Селеста Валландер, помощник министра обороны по вопросам международной безопасности.

В то же время, вопреки таким разногласиям среди конгрессменов, за последнюю неделю двухпартийная группа членов Палаты представителей, которые призывают Джо Байдена поставить Украине истребители F-16, увеличилась более чем в три раза. Поэтому чиновникам Пентагона пришлось услышать и вопросы о том, почему США до сих пор не начали программы обучения украинских пилотов.

Замминистра обороны США Колин Каль в ответ заявил, что это якобы не сэкономит время, поскольку для обучения украинских пилотов на F-16 потребуется около 18 месяцев — что также является самым коротким сроком поставки самолетов Украине, по прогнозам Пентагона. «Нет смысла начинать обучать их системе, которую они могут никогда не получить», — сказал Каль, отметив, что, хотя F-16 являются приоритетом для Украины, «это не входит в тройку их главных приоритетов».



Он также пояснил, что даже отправка более старых моделей F-16 будет дорогостоящей: от 2 до 3 миллиардов долларов за примерно 36 самолетов. Эта цифра меньше тех 50−80 бортов, в которых, по оценкам Пентагона, нуждается Украина для обновления существующих ВВС. «На это ушла бы огромная часть оставшейся помощи в области безопасности, которая у нас есть на этот финансовый год, — отметил Каль. — Это компромиссы, на которые мы идем в режиме реального времени».