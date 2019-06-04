Галина Вдовиченко
Мосты внутри страны
Павел Баев
Путин заигрался на Ближнем Востоке
Андерс Аслунд
Схема Приватбанка. В чем обвиняют Коломойского в США
Андрей Смирнов
Зеленский получает уже половину голосов
Спецтема: Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины Выборы в Раду

Конгрес США может привлечь к ответственности генпрокурора Барра за отказ предоставить доклад Мюллера

4 июня, 05:08
Цей матеріал також доступний українською
Конгрес США может привлечь к ответственности генпрокурора Барра за отказ предоставить доклад Мюллера - фото

REUTERS/Jose Cabezas

Уильям Барр

Конгрессмены США от Демократической партии намерены воспользоваться полномочиями Конгресса и привлечь к ответственности генпрокурора США Уильяма Барра из-за его отказа сотрудничать в расследовании по «российскому делу».

Об этом сообщает The Hill.

«Палата представителей проголосует на следующей неделе за привлечение к ответственности генпрокурора США Уильяма Барра за неуважение к Конгрессу за отказ выполнить повестки о предоставлении полного доклада спецпрокурора Роберта Мюллера, а также связанных с ним доказательств», — отмечает издание.

Голосование, запланированное на 11 июня, также будет касаться экс-советника Белого дома Дона Макгана, который не явился на слушания в Юридический комитет Палаты представителей, несмотря на повестку Конгресса.

Как уточняет издание, отказ выполнить требования повестки законодателей считается в США неуважением к Конгрессу и является уголовным преступлением, за которое может быть назначен штраф до $100 тыс. и тюремное заключение сроком до года. Если резолюция будет одобрена Палатой представителей, это даст возможность юридическому комитету палаты обратиться в суд, который может обязать Барра выполнить требования повестки или выдвинуть против него обвинения.

Читайте также:

Дело закрыто. Трамп прокомментировал отставку и заявления Мюллера

Напомним, что спецпрокурор Роберт Мюллер подал в отставку после того, как в ходе почти двухгодичного расследования не нашел доказательств сговора между избирательным штабом президента США Дональда Трампа и россиянами во время выборов президента 2016 года.

Министерство юстиции США опубликовало отредактированную версию 400-страничного доклада спецпрокурора Роберта Мюллера.

Генпрокурор США Уильям Барр пояснил, что в отчете скрыли данные о большом жюри, конфиденциальную информацию, а также части, касающиеся незавершенных расследований и конфиденциальности или репутации людей, не причастных к обвинениям.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси обвинила Барра в даче ложных показаний Конгрессу во время отчета о результатах расследования Мюллера.

Теги:   Роберт Мюллер Конгресс США

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

Футбол

Сегодня, 10:00

img
Когда и где смотреть матч полуфинала Лиги наций Нидерланды — Англия
Экономика

Вчера, 16:50

img
В Нафтогазе заявили, что с пониманием относятся к противоречиям в постановлениях Кабмина
Ритейл/Недвижимость

Сегодня, 09:21

img
Рынок на шестерых. Кому принадлежат киевские пятизвездочные отели

Выбор редакции

События

Вчера, 20:07

img
«Мать не знала, что сын — епископ»: как греко-католики выживали в подполье. Воспоминания
Геополитика

Вчера, 17:39

img
Классный мужик: Зеленский в спортивном костюме рассказал, что думает о Юнкере — видео
Политика

Вчера, 19:57

img
Курс на вступление в НАТО и ЕС. Главные заявления Зеленского во время первого зарубежного визита в одном абзаце

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться