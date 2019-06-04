Конгрес США может привлечь к ответственности генпрокурора Барра за отказ предоставить доклад Мюллера 4 июня, 05:08 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Jose Cabezas Уильям Барр REUTERS/Jose Cabezas

Конгрессмены США от Демократической партии намерены воспользоваться полномочиями Конгресса и привлечь к ответственности генпрокурора США Уильяма Барра из-за его отказа сотрудничать в расследовании по «российскому делу».

Об этом сообщает The Hill.

«Палата представителей проголосует на следующей неделе за привлечение к ответственности генпрокурора США Уильяма Барра за неуважение к Конгрессу за отказ выполнить повестки о предоставлении полного доклада спецпрокурора Роберта Мюллера, а также связанных с ним доказательств», — отмечает издание.

Голосование, запланированное на 11 июня, также будет касаться экс-советника Белого дома Дона Макгана, который не явился на слушания в Юридический комитет Палаты представителей, несмотря на повестку Конгресса.

Как уточняет издание, отказ выполнить требования повестки законодателей считается в США неуважением к Конгрессу и является уголовным преступлением, за которое может быть назначен штраф до $100 тыс. и тюремное заключение сроком до года. Если резолюция будет одобрена Палатой представителей, это даст возможность юридическому комитету палаты обратиться в суд, который может обязать Барра выполнить требования повестки или выдвинуть против него обвинения.

Напомним, что спецпрокурор Роберт Мюллер подал в отставку после того, как в ходе почти двухгодичного расследования не нашел доказательств сговора между избирательным штабом президента США Дональда Трампа и россиянами во время выборов президента 2016 года.

Министерство юстиции США опубликовало отредактированную версию 400-страничного доклада спецпрокурора Роберта Мюллера.

Генпрокурор США Уильям Барр пояснил, что в отчете скрыли данные о большом жюри, конфиденциальную информацию, а также части, касающиеся незавершенных расследований и конфиденциальности или репутации людей, не причастных к обвинениям.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси обвинила Барра в даче ложных показаний Конгрессу во время отчета о результатах расследования Мюллера.